太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方追金流發現，該集團在台不僅購買豪豪、超跑，集團主席陳志還疑似購置豪華遊艇，為釐清遊艇是否僅供開趴娛樂，抑或是有不法用途，昨天發動第4波搜索，拘提管理遊艇的香港博高公司登記吳姓負責人共6人到案，檢方訊後原命吳女600萬交保，但吳女籌不出錢，稍早改降保270萬元、限制出境出海、並實施科技監控。

檢警調這波約談還包括香港博高備位吳姓董事、黃姓遊艇船長、行政人員傅女、玄古管理顧問公司前後負責人許姓、王姓男子，均偵訊中。

據了解，太子集團旗下天旭國際公司，在台北101承租15樓跟49樓兩層辦公室，101昨天要收回產權，但因裡面仍有許多設備，且集團內有人被查出涉及現金流洗錢，檢調擔心證據滅失，昨天再前往101辦公大樓搜索，查扣相關物證。