打詐中心：相比113年11月 詐欺案件財損降幅逾5成

中央社／ 台北10日電

行政院打詐指揮中心今天透過新聞稿指出，今年11月與去年同期相比，詐欺受理案件數由1萬8204件下降至1萬3559件，減少約26%，財損金額更由每月新台幣126億7594萬餘元，大幅下降至59億9122萬餘元，減幅達53%，源頭治理成效逐步顯現。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人昨天召開公聽會，呼籲政府落實打詐追贓優先與人權保障，守護民眾財產。打詐指揮中心今天表示，感謝立委監督，但部分指述稱打詐預算增加卻成效不彰、社群平台缺乏監管及阻詐擾民等與事實有所出入。

打詐指揮中心指出，根據刑事警察局165打詐儀錶板統計數據，相比今年11月與去年同期，詐欺受理案件數由1萬8204件下降至1萬3559件，減少約26%；財損金額更由每月新台幣126億7594萬餘元，大幅下降至59億9122萬餘元，減幅達53%，顯示整體詐欺案件與財損金額呈現下降趨勢，防詐策略正逐步發揮抑制效果。

攔阻與追贓部分，打詐指揮中心說，在全國警察機關與基層金融機構、超商通路通力合作，強化關懷提問機制下，今年1月至10月攔下逾117億元，讓超過2萬名民眾免於被害，此外，警察機關也積極偵破詐騙集團，合計查扣不法利得總額達58.7億餘元。

至於財損發回，打詐指揮中心表示，針對被害人損失目前已發回警示帳戶金額1億9844萬餘元，虛擬資產2億1526萬餘元，有效減輕被害人財物損失，另經查扣進入司法程序的相關贓款，也在經法院判決確定後陸續返還被害人。

有民眾反映臉書帳號遭誤報停權，打詐指揮中心則說，下架涉詐廣告、停權詐騙集團帳號與設定警示帳戶阻止洗錢，是打擊詐騙最有效的3把刀，實務上「誤報」及「誤設」案件比例甚低，但為保障民眾數位權益，當事人提出申訴或警察機關主動發現誤判，均會立即予以復權或解除警示。

打詐指揮中心也提到，今年度原本編列預算31萬4000元，後來經立法院刪除後預算為0元，年中追加預算20萬元也未獲立法院同意，因此打詐指揮中心全年預算仍為0元，儘管如此，打詐指揮中心仍持續全力以赴，推動跨部會打擊詐欺協調工作，盼各界繼續支持鼓勵。

