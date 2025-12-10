金門女欲匯20萬投資虛擬幣 最後關頭行員成功攔下詐騙

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名陳姓女子在友人介紹下，準備投入虛擬貨幣投資，前往土地銀行金門分行臨櫃欲匯款20萬元，所幸銀行行員機警察覺交易異常，主動關懷並立即通報警方到場協助，成功在最後關頭阻止一樁投資詐騙，保住民眾辛苦積蓄。

金城分局指出，陳女表示，她依朋友介紹下載名為「HDEX」的虛擬貨幣投資平台，並將資金交由朋友的友人代為操作，對方聲稱可穩定獲利、從中分潤，但警方與行員進一步查證發現，該投資平台並非國內合法認證平台，網路上亦曾出現以「HDEX」名義假冒合法投資網站進行詐騙的案例。

警方進一步了解發現，陳女實際上並不認識代為操作投資的對象，卻願意交付大筆資金，相關手法正是詐騙集團慣用話術。金城派出所警員李思豪、陳弘與銀行行員聯手耐心說明詐騙態樣，並舉出多起類似案例進行分析，在眾人苦口婆心地為陳女分析、解釋，最終成功說服陳女打消匯款念頭，避免財產損失。

金城分局呼籲，投資理財務必透過合法、正當管道，切勿輕信「代操投資」、「穩賺不賠」等話術，虛擬貨幣投資風險高，更容易成為詐騙標的。民眾若遇可疑情形，可隨時撥打165反詐騙專線或110諮詢，及早查證，守住自身財產安全。

金門一名陳姓女子在友人介紹下，準備投入虛擬貨幣投資，前往土地銀行金門分行臨櫃欲匯款20萬元，所幸銀行行員機警察覺交易異常，主動關懷並立即通報警方到場協助。圖／警方提供
金門一名陳姓女子在友人介紹下，準備投入虛擬貨幣投資,前往土地銀行金門分行臨櫃欲匯款20萬元,所幸銀行行員機警察覺交易異常,主動關懷並立即通報警方到場協助。圖／警方提供
金門一名陳姓女子在友人介紹下，準備投入虛擬貨幣投資，前往土地銀行金門分行臨櫃欲匯款20萬元，所幸銀行行員機警察覺交易異常，主動關懷並立即通報警方到場協助，成功在最後關頭阻止一樁投資詐騙。圖／警方提供
金門一名陳姓女子在友人介紹下,準備投入虛擬貨幣投資,前往土地銀行金門分行臨櫃欲匯款20萬元,所幸銀行行員機警察覺交易異常,主動關懷並立即通報警方到場協助,成功在最後關頭阻止一樁投資詐騙。圖／警方提供

