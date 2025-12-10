軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件
軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，他接受媒體訪問稱被盜上千次，報警也沒用。刑事局今表示，今年至本月8日通報2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉絲專頁下架或停權，警方高度重視。
刑事局表示，已建立名人官方的「白名單」，每日主動在主要網路廣告平台搜尋偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等廣告、社群帳號、粉專，依詐欺犯罪危害防制條例第33條通報業者下架、停權；民眾發現照片遭盜用設臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。
刑事局呼籲，冒用他人圖像、身分註冊臉書帳號，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，若用於詐騙，涉犯刑法詐欺罪、詐欺危害防制條例，勿以身試法。
詐防條例去年8月2日施行，33條規定網路廣告平台業者經主管機關或司法警察機關通知，其經營平台所刊登或播送內容涉及詐欺，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺有關內容。
