快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，他接受媒體訪問稱被盜上千次，報警也沒用。刑事局今表示，今年至本月8日通報2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉絲專頁下架或停權，警方高度重視。

刑事局表示，已建立名人官方的「白名單」，每日主動在主要網路廣告平台搜尋偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等廣告、社群帳號、粉專，依詐欺犯罪危害防制條例第33條通報業者下架、停權；民眾發現照片遭盜用設臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局呼籲，冒用他人圖像、身分註冊臉書帳號，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，若用於詐騙，涉犯刑法詐欺罪、詐欺危害防制條例，勿以身試法。

詐防條例去年8月2日施行，33條規定網路廣告平台業者經主管機關或司法警察機關通知，其經營平台所刊登或播送內容涉及詐欺，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺有關內容。

軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，刑事局今表示，今年至本月8日通報2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉絲專頁下架或停權。記者李奕昕／攝影
軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，刑事局今表示，今年至本月8日通報2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉絲專頁下架或停權。記者李奕昕／攝影

詐欺 廣告 刑事局

延伸閱讀

基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

白銀投資詐騙猖狂 車手取款獲報酬6千被重判還需賠130萬

基層員警發文稱「從未受理小紅書詐騙案」 刑事局：不代表案件不存在

收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

相關新聞

基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

內政部以防制詐欺為由令對小紅書停止解析，不少員警上網稱未受理過小紅書相關詐騙案，刑事局今公布數據說明，指兩年來小紅書詐騙...

軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件

軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，他接受媒體訪問稱被盜上千次，報警也沒用。刑事局今表示，今年至本月8日通報...

AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當

AI詐騙在嘉義縣再度出包！繼上月嘉義縣長翁章梁遭不肖人士利用AI技術，製作假影片推銷蓮藕粉後遭踢爆報警查辦；阿里山鄉農會...

馬防部官兵帳戶租詐團 陸軍全面清查

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，已知涉案官兵超過六十人，引發各界對軍紀與國安關注。陸軍官員表示，...

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北...

疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。