基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

內政部以防制詐欺為由令對小紅書停止解析，不少員警上網稱未受理過小紅書相關詐騙案，刑事局今公布數據說明，指兩年來小紅書詐騙1706件。但據警方統計，網路詐騙案以臉書最多，兩年來達13萬4383件，為小紅書的80倍。

刑事局公布165反詐騙系統平台統計數據，今年1至11月小紅書詐騙案756件，手法前5名依序為假網拍283件、解除分期付款（騙賣家）196件、假投資51件、假交友（投資詐財）43件、色情應召詐財23件；去年詐騙案950件，前5名依序是解除分期付款（騙賣家）477件、假網拍261件、假交友（投資詐財）39件、色情應召詐財36件、假投資29件。

據警方統計資料，去年至上月網路詐騙案件詐騙內容來源平台，前5名依序是臉書13萬4383件、IG2萬8888件、Threads1萬5481件、TikTok1萬2321件、Google2800件；LINE多是被害人接觸詐騙內容後被引導加入，因此未被列入。

不少員警上網貼文分享自身經驗，指小紅書詐騙案不多，未曾受理。有Dcard貼文指出，他任職台北市某分局9年，該派出所每月受理上百件詐欺，從沒聽說在小紅書被騙，雙北市警察群組交流也沒人受理過，最大宗還是臉書，在Dcard被騙肯定也是小紅書的好幾倍。

刑事局表示，詐騙手法日新月異，第一線員警每天處理大量各類型案件，未受理到不代表案件不存在，將加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

刑事局指出，詐騙集團在小紅書與賣家加LINE聯繫，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等平台網址，假冒平台客服以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」，誘使操作網路銀行轉帳。

刑事局舉例，新北市余姓婦人曾是多家公司負責人，新冠肺炎疫情期間虧損1000萬元，在小紅書先後應徵測試網速、外匯操作員工作，被以測試網速提領投資方案、投資虛擬貨幣，詐騙2次共150萬元；桃園市潘姓女子透過小紅書結識男網友，對方自稱是在香港工作大陸人，母親是台灣人，以投資虛幣騙走120萬元。