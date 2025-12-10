中市清水警分局推識詐問卷 助民眾了解詐騙手法

快訊

中央社／ 台中10日電

詐騙案件五花八門，台中市警察局清水分局今天表示，除分局長鄭鴻文帶領員警前往市場宣導時下詐騙手法，並在網頁推出識詐問卷，讓民眾可以快速了解詐騙及提防方法。

警方說明，根據165打詐儀錶板統計顯示，目前全台詐騙類型排行前3名包括網路購物、假投資、假交友（投資詐財）等詐騙手法，為了讓民眾普及且深入認識詐騙集團的詐騙手法，清水分局長鄭鴻文親自率偵查隊長游啓明等人前往市場宣傳。

清水分局組成的防詐、識詐宣導團，攜帶反詐騙宣導問卷與看板，前往清水區第一公有市場人流最多的時刻，由鄭鴻文手持大聲公沿途向市場店家及來往民眾宣導及解說，希望藉此加強民眾反詐騙意識。

為了這次的「識詐宣導活動」，清水分局特別設計「識詐高手—就是我」等問卷，民眾可以掃QR-code等直接進行識詐問卷，警方說，短短半小時已有上百名民眾進入網頁填寫，其中1項答題亦可連結至清水警分局臉書網頁，可觀看瞭解各類詐騙宣導，民眾藉由識詐問卷內容能快速瞭解詐騙及提防方法。

此外，轄區唯一一家電影院平日或假日看電影人潮眾多，清水分局也與這家電影院合作，於販賣部電視牆及每場次播映前播放反詐宣導影片，民眾觀賞電影之餘，也能了解防詐手法。

鄭鴻文呼籲民眾，勿相信網路「投資保證獲利」或點選不明連結網址，如接獲任何可疑電話或收到可疑資訊，應立即掛斷，並撥打反詐騙專線165或報案電話110求證，以防不慎落入詐騙集團的圈套內，白白損失辛苦賺來的錢財。

詐騙集團 電影院 網路

相關新聞

基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

內政部以防制詐欺為由令對小紅書停止解析，不少員警上網稱未受理過小紅書相關詐騙案，刑事局今公布數據說明，指兩年來小紅書詐騙...

軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件

軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，他接受媒體訪問稱被盜上千次，報警也沒用。刑事局今表示，今年至本月8日通報...

AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當

AI詐騙在嘉義縣再度出包！繼上月嘉義縣長翁章梁遭不肖人士利用AI技術，製作假影片推銷蓮藕粉後遭踢爆報警查辦；阿里山鄉農會...

馬防部官兵帳戶租詐團 陸軍全面清查

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，已知涉案官兵超過六十人，引發各界對軍紀與國安關注。陸軍官員表示，...

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北...

疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰...

