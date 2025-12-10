中市清水警分局推識詐問卷 助民眾了解詐騙手法

詐騙案件五花八門，台中市警察局清水分局今天表示，除分局長鄭鴻文帶領員警前往市場宣導時下詐騙手法，並在網頁推出識詐問卷，讓民眾可以快速了解詐騙及提防方法。

警方說明，根據165打詐儀錶板統計顯示，目前全台詐騙類型排行前3名包括網路購物、假投資、假交友（投資詐財）等詐騙手法，為了讓民眾普及且深入認識詐騙集團的詐騙手法，清水分局長鄭鴻文親自率偵查隊長游啓明等人前往市場宣傳。

清水分局組成的防詐、識詐宣導團，攜帶反詐騙宣導問卷與看板，前往清水區第一公有市場人流最多的時刻，由鄭鴻文手持大聲公沿途向市場店家及來往民眾宣導及解說，希望藉此加強民眾反詐騙意識。

為了這次的「識詐宣導活動」，清水分局特別設計「識詐高手—就是我」等問卷，民眾可以掃QR-code等直接進行識詐問卷，警方說，短短半小時已有上百名民眾進入網頁填寫，其中1項答題亦可連結至清水警分局臉書網頁，可觀看瞭解各類詐騙宣導，民眾藉由識詐問卷內容能快速瞭解詐騙及提防方法。

此外，轄區唯一一家電影院平日或假日看電影人潮眾多，清水分局也與這家電影院合作，於販賣部電視牆及每場次播映前播放反詐宣導影片，民眾觀賞電影之餘，也能了解防詐手法。

鄭鴻文呼籲民眾，勿相信網路「投資保證獲利」或點選不明連結網址，如接獲任何可疑電話或收到可疑資訊，應立即掛斷，並撥打反詐騙專線165或報案電話110求證，以防不慎落入詐騙集團的圈套內，白白損失辛苦賺來的錢財。