聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

AI詐騙在嘉義縣再度出包！繼上月嘉義縣長翁章梁遭不肖人士利用AI技術，製作假影片推銷蓮藕粉後遭踢爆報警查辦；阿里山農會最近也被捲入同樣的網路陷阱。詐騙集團竟冒用農會名稱、Logo與影像，製作假影片，在臉書社群平台大肆散布，企圖販售所謂的「藍莓乾」農產品，誇大不實療效，引導民眾點擊可疑網址下單。農會表示，目前已著手蒐證，將向警方報案，並要求臉書下架相關不實內容。

阿里山鄉農會表示，假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾廣告散播，誇張的是，有人信以為真，看到影片後直接打電話到農會「詢問怎麼訂貨」，讓農會疲於解釋，困擾不斷。農會隨即發表聲明，嚴正澄清，農會從未販售、更未輔導任何與「藍莓乾」相關的產品，所有網路廣告與內容全與農會無關，皆屬冒用名義的詐欺行為。

農會表示，目前已著手蒐證，將向警方報案，並要求臉書下架相關不實內容。阿里山農會總幹事安勝豊強調，對任何假借農會名義的行為絕不寬貸，呼籲民眾切勿點擊來源不明的連結，更不要提供個資與信用卡資訊。如果不幸受騙，務必第一時間報案，並通報警政署165反詐騙專線。

農會也提醒，若民眾想查詢阿里山農會合法合作產品與最新公告，務必以農會官網與官方管道為準。同時也希望社會大眾協助分享澄清資訊，避免更多人受害，攜手遏止AI詐騙的蔓延。

AI詐騙再進化假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾， 農會將報警呼籲民眾勿上當。圖／阿里山鄉農會提供
AI詐騙再進化假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾， 農會將報警呼籲民眾勿上當。圖／阿里山鄉農會提供

農會 阿里山 詐騙集團

相關新聞

AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當

AI詐騙在嘉義縣再度出包！繼上月嘉義縣長翁章梁遭不肖人士利用AI技術，製作假影片推銷蓮藕粉後遭踢爆報警查辦；阿里山鄉農會...

馬防部官兵帳戶租詐團 陸軍全面清查

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，已知涉案官兵超過六十人，引發各界對軍紀與國安關注。陸軍官員表示，...

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北...

疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰...

收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

王姓男子今年5月加入詐欺犯罪集團擔任車手，到台中市、彰化縣拿取被害人投資虛擬幣的現金，在彰化縣3次收款總計475萬元，王...

公預算翻倍詐騙不減？刑事局曝數據：警民協力防詐已發揮具體成效

內政部警政署刑事警察局今（9）日應立法委員張智倫國會辦公室邀請，出席「公預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，與朝野立委、有關部會及各界專家就詐欺犯罪趨勢、防制策略與被害人權益保障等議題進行交流。

