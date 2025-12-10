AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當
AI詐騙在嘉義縣再度出包！繼上月嘉義縣長翁章梁遭不肖人士利用AI技術，製作假影片推銷蓮藕粉後遭踢爆報警查辦；阿里山鄉農會最近也被捲入同樣的網路陷阱。詐騙集團竟冒用農會名稱、Logo與影像，製作假影片，在臉書社群平台大肆散布，企圖販售所謂的「藍莓乾」農產品，誇大不實療效，引導民眾點擊可疑網址下單。農會表示，目前已著手蒐證，將向警方報案，並要求臉書下架相關不實內容。
阿里山鄉農會表示，假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾廣告散播，誇張的是，有人信以為真，看到影片後直接打電話到農會「詢問怎麼訂貨」，讓農會疲於解釋，困擾不斷。農會隨即發表聲明，嚴正澄清，農會從未販售、更未輔導任何與「藍莓乾」相關的產品，所有網路廣告與內容全與農會無關，皆屬冒用名義的詐欺行為。
農會表示，目前已著手蒐證，將向警方報案，並要求臉書下架相關不實內容。阿里山農會總幹事安勝豊強調，對任何假借農會名義的行為絕不寬貸，呼籲民眾切勿點擊來源不明的連結，更不要提供個資與信用卡資訊。如果不幸受騙，務必第一時間報案，並通報警政署165反詐騙專線。
農會也提醒，若民眾想查詢阿里山農會合法合作產品與最新公告，務必以農會官網與官方管道為準。同時也希望社會大眾協助分享澄清資訊，避免更多人受害，攜手遏止AI詐騙的蔓延。
