會商防詐 我將邀臉書、LINE等平台

聯合報／ 記者邱瑞杰林麗玉／連線報導

行政院打詐中心封鎖「小紅書」惹議，台北市長蔣萬安質疑其他社群打詐成效，批賴政府假借打詐名義行政治、意識型態操作之實。內政部長劉世芳昨天說，小紅書不合法且沒落地，潛在風險更高；打詐指揮中心近日會邀請四個主要社群的法律代理人，檢討怎樣處理外界反映有關詐騙的案子。

中央宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，外界估會衝擊三百萬名台灣用戶；蔣萬安昨天談到此事，質疑中央對其他社群打詐雙標，「到底你做了什麼？」批劉世芳硬拗說其他社群平台在台有據點，可追回金流，根本是假借打詐名義行政治、意識型態操作之實。

劉世芳昨天接受媒體訪問，對於蔣萬安的質疑表示「我不針對個人意見回應」。她說整體來說，處理小紅書是依照詐欺犯罪危害防制條例第四十二條規定，祭出一年的封鎖時間，不管是在解析或者是限流方面，都做處理。

劉世芳表示，內政部是詐防條例主管機關，按照法令基礎監管。有人質疑LINE臉書有沒有處理？劉說「有」，並表示這兩天打詐指揮中心就會邀請四個主要社群的法律代理人，到辦公室來檢討怎樣處理外界反映有關詐騙的案子。

劉世芳說，有落地、有按照台灣的監管法律，「我們就是能夠找到他們」，做進一步的處理，回應社會大眾對打詐的批評指教。

媒體也問政府封鎖小紅書，會不會影響到一些微型電商或是年輕族群的支持，劉世芳說，如果是一個不合法、而且沒落地，其實潛在的風險更高，不用小紅書有沒有其他的替代方案？「我相信大家都知道是有的」。

打詐 臉書 LINE 行政院

