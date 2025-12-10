馬防部官兵帳戶租詐團 陸軍全面清查

國民黨立委昨舉辦打詐公聽會，質疑政府打詐預算不斷增加，成效不彰「只打蟑螂，不除蟑螂窩」。記者陳正興／攝影

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，已知涉案官兵超過六十人，引發各界對軍紀與國安關注。陸軍官員表示，軍方除釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。

中廣前董事長趙少康批評，馬防部遭詐團滲透，根本是「民進黨上梁不正下梁歪」。一個詐騙集團只用三、五千元就能買通官兵，如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都被賣掉？更嚴重的是國軍長期被忽視的制度問題，包含薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？國軍士氣持續低迷，國家治理也只會愈來愈糟。

國民黨立委昨天則舉辦打詐公聽會，批政府打詐成效不彰；專家及民團也指出，受害者最在乎的是如何將錢追回；行政院打詐指揮中心承諾，會研議是否成立補償基金，作為補償被害人或後續輔導等之費用。

國民黨立委張智倫主持公聽會指出，過去編列許多打詐預算，明年度更編列八十三億元，但詐騙件數與財損仍降不下來；國民黨立委吳宗憲批評，政府「只打蟑螂，不除蟑螂窩」；國民黨立委林沛祥、葛如鈞也說，不要變成「打詐未成，民眾先受害」，打詐之餘更應保障民眾基本權益。

反詐騙聯盟協會理事長陳安迪表示，以受害者視角出發，政府公布的打詐儀表數據跟他們有何干？最關心的還是被騙的錢何時能追回來。

台灣數位信任協會秘書長林意蓉也表示，應思考把相關指標訂得更積極，例如財損挽回率、機構示警成功率等，預防應該跟偵查並行。

政院打詐中心執行秘書王琮聖說，當司法機關查扣不法所得又無法在第一時間連接到被害人，往往都是充公，因此也研議是否移撥部分款項成立詐騙補償基金，補償一些被害人損失或之後的輔導等，雖涉及跨部會討論，不過會列為今年及明年重點工作。

立委表示，行政院打詐指揮中心與各部會應該在一個月內，針對公聽會內容做說明。