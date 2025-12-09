開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北刑大日前攻堅逮3人，循線在桃機逮捕企圖潛逃的邹男等4名同夥，詢後依詐欺等罪嫌將7人送辦， 其中6人遭收押禁見。

據了解，以40歲邹男為首的7人詐騙集團，透過臉書、IG等社群平台投放打工、投資廣告誘被害人上鉤，再以「老師」、「執行總監」、「助理」身分，遊說被害人投資商案並製造高獲利假象，慫恿被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

詐團為取信被害人，在新北市板橋區承租1樓民宅開設虛擬貨幣店面，故弄玄虛採預約制，誘騙被害人到店內購買泰達幣後再轉至詐團指定錢包投資。當被害人見有獲利想出金，詐團則以「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫。僅今年8月間就有40多人受騙，總詐騙金額達3500餘萬元。

新北市刑大科偵隊獲報展開蒐證，今年9月間前往該實體虛擬貨幣店攻堅，當場逮捕37歲陳男及前來接應的19歲鄭姓、20歲謝姓車手，還在鄭姓車手車上查獲當天騙來的500多萬現金。誇張的是當天還有被害人陸續上門要買泰達幣，經警方說明後才大夢初醒免於受騙。