預算翻倍詐騙不減？立委開公聽會呼籲重寫KPI

2025年度打詐相關預算飆升至69.9億元，是2024年度的4.6倍，2026年度更上看83億元；行政院接連推出「打詐綱領1.0、1.5到2.0」與「打詐新四法」，但民眾對詐騙氾濫的體感卻沒有明顯改善。立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日共同舉行公聽會，督促政府重寫打詐KPI。

張智倫指出，從2022年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，2025年度打詐相關預算已來到近70億元，2026年度更編列83億元，但詐騙案件數與財損還是降不下來。他強調，預算效能與KPI必須說清楚。

張智倫也質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切四小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，「這種雙標必須徹底檢討」。他要求行政院打詐指揮中心在一個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

吳宗憲引用路透社數據指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI。且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管、虛擬資產實質落地」。被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得。司法院應將「被害人數、詐騙規模、是否賠償」列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態。

林沛祥指出，詐騙本質上是一種「高效率的搶劫」，最可怕的是已經形成完整產業鏈，產值動輒上看千億元。打詐儀表板上的統計呈現出非常沉重的現實，如果只靠公部門防詐絕對不夠，必須同時從法律制度、科技工具、金融監理三個面向全面強化。

林沛祥呼籲，民眾最關心的不只是怎麼防詐，更是「受害後有沒有機會拿回來」。政府要重建人民的信任，就要讓大家真的能感受到「詐騙不再是『高報酬、低風險』的犯罪」，讓國人有一天可以大聲說出「我們不是詐騙王國」。

葛如鈞表示，希望主管機關能更有效打擊詐騙，透過完善立法讓我國不再籠罩於「詐騙之島」的陰影之下；然而目前的狀況卻變成「打詐未成，民眾先受害」。數位人權是當前AI與科技快速發展下，全球關注的重要議題，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

葛如鈞指出，近日接獲陳情，一般民眾的銀行帳戶竟遭莫名封禁長達兩年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡？他質疑：「錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？」呼籲主管機關應立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐過當的犧牲品。