聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰化地方法院審結，認黃男去年已74歲，對於各種防範人頭帳戶的宣導實難諉不知，依犯幫助洗錢罪處有期徒刑3月。

判決書附帶起訴書指出，黃男去年10月間把他的商業銀行存簿、金融卡、密碼郵寄給詐團，詐團謊稱投資香港房地產、投資電商商品可獲利，新竹縣呂姓女子、雲林縣徐姓男子信以為真，分別匯款5萬元、3萬元到黃男帳戶，後來發現被詐而報警，警方循線逮黃男。

黃男供稱把銀行帳戶借給一名住在日女子，不知帳戶出借後遭用於詐欺，但始終無法提出對話紀錄以實其說，況且黃男自陳不知道對方的真實姓名、年籍及聯絡方式亦未曾謀面，無法確定對方會如何使用其帳戶等語，顯見雙方並無何信賴基礎。

彰化地院審結，黃男提供帳戶什他人掩飾犯罪所得使用，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得財物，危害財產財物交易安全，兼衡黃男終能坦承犯行的犯後態度、被害人數及金額，並考量黃男的犯罪動機、智識、職業、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如判決主文之刑。

彰化縣黃姓男子出借帳戶給素未謀面的「日本女性友人」，淪為詐騙人頭帳戶，彰化地方法院認為沒證據黃男從中獲利、終能坦承犯行等一切情狀，判處3月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣黃姓男子出借帳戶給素未謀面的「日本女性友人」，淪為詐騙人頭帳戶，彰化地方法院認為沒證據黃男從中獲利、終能坦承犯行等一切情狀，判處3月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

帳戶 詐欺

相關新聞

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北...

疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰...

收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

王姓男子今年5月加入詐欺犯罪集團擔任車手，到台中市、彰化縣拿取被害人投資虛擬幣的現金，在彰化縣3次收款總計475萬元，王...

公預算翻倍詐騙不減？刑事局曝數據：警民協力防詐已發揮具體成效

內政部警政署刑事警察局今（9）日應立法委員張智倫國會辦公室邀請，出席「公預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，與朝野立委、有關部會及各界專家就詐欺犯罪趨勢、防制策略與被害人權益保障等議題進行交流。

詐騙手法又更新！她曝Email內容超恐怖 一票網友爆共鳴：很變態

詐騙手法推陳出新，一不小心就會跌入陷阱。一名女網友分享，近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，指她透過該支付平台在網路消費，並附上客服LINE。原PO加入詢問後，對方說她的個資遭盜用，恐怕會損失一萬多元，嚇得她立刻上網求救。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

「民眾在銀行領10萬元被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥著假廣告，如此雙標應該檢討！」藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日召開公聽會，整理預算效能與KPI、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、追贓返還與被害人補償機制等問題，呼籲政府1個月內逐項提出解決方案。

