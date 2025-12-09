收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

王姓男子今年5月加入詐欺犯罪集團擔任車手，到台中市、彰化縣拿取被害人投資虛擬幣的現金，在彰化縣3次收款總計475萬元，王男落網後堅稱也是詐團的受害者，被騙去當車手。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪判處他應執行3年有期徒刑。可上訴。

判決書表示，王男透過社群軟體抖音結識身分不詳，通訊軟體line暱稱「Alex」之人，並經由Alex招募加入詐團擔任車手，依指示喬裝成幣商專員，向被害人收取款項後，放置指定地點給收水手，以此迂迴層轉方法製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。

王男今年5月接連3次接受詐團指示到秀水鄉、員林市、彰化市，分別收款140萬元、135萬元、200萬元；他落網後面對警詢、檢方偵查均陳稱，他不知道是詐騙、他是被騙的，「我完全不知情」等語。