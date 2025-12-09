快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

王姓男子今年5月加入詐欺犯罪集團擔任車手，到台中市、彰化縣拿取被害人投資虛擬幣的現金，在彰化縣3次收款總計475萬元，王男落網後堅稱也是詐團的受害者，被騙去當車手。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪判處他應執行3年有期徒刑。可上訴。

判決書表示，王男透過社群軟體抖音結識身分不詳，通訊軟體line暱稱「Alex」之人，並經由Alex招募加入詐團擔任車手，依指示喬裝成幣商專員，向被害人收取款項後，放置指定地點給收水手，以此迂迴層轉方法製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。

王男今年5月接連3次接受詐團指示到秀水鄉、員林市、彰化市，分別收款140萬元、135萬元、200萬元；他落網後面對警詢、檢方偵查均陳稱，他不知道是詐騙、他是被騙的，「我完全不知情」等語。

彰化地院審酌，王男被詐團合作共同詐取被害人的財物，所為亟不可取，惟念及犯後終能坦承犯亍 ，並勉力與被害人和解，犯後態度尚可，兼衡他在詐團扮演的角色、尚積欠銀行約200萬元、從事水泥工、智識程度、家庭生活及經濟等一切情狀，再斟酌所犯各罪的態樣和時間，定出應執行之刑如判決主文。

彰化地方法院依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處王姓水泥工應執行3年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處王姓水泥工應執行3年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

詐團 被害人

相關新聞

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

天道盟太陽聯盟40歲邹男與同夥在新北市板橋區開設實體虛幣門市，誘騙被害人購買泰達幣，近40名被害人受騙3500萬元。新北...

疑墜日本熟女愛情陷阱…74歲男成詐騙人頭帳戶 法官判決曝

彰化縣黃姓男子疑掉進愛情詐騙，去年把金融帳戶借給自稱定居日本的熟女，新竹縣和雲林縣各有被害人報警稱匯款到黃男帳戶遭詐。彰...

收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

王姓男子今年5月加入詐欺犯罪集團擔任車手，到台中市、彰化縣拿取被害人投資虛擬幣的現金，在彰化縣3次收款總計475萬元，王...

公預算翻倍詐騙不減？刑事局曝數據：警民協力防詐已發揮具體成效

內政部警政署刑事警察局今（9）日應立法委員張智倫國會辦公室邀請，出席「公預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，與朝野立委、有關部會及各界專家就詐欺犯罪趨勢、防制策略與被害人權益保障等議題進行交流。

詐騙手法又更新！她曝Email內容超恐怖 一票網友爆共鳴：很變態

詐騙手法推陳出新，一不小心就會跌入陷阱。一名女網友分享，近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，指她透過該支付平台在網路消費，並附上客服LINE。原PO加入詢問後，對方說她的個資遭盜用，恐怕會損失一萬多元，嚇得她立刻上網求救。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

「民眾在銀行領10萬元被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥著假廣告，如此雙標應該檢討！」藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日召開公聽會，整理預算效能與KPI、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、追贓返還與被害人補償機制等問題，呼籲政府1個月內逐項提出解決方案。

