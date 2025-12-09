虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團成立虛擬貨幣店面誘騙3500萬

快訊

中央社／ 新北9日電

新北市刑事警察大隊今天表示，詐騙集團手法翻新，成立虛擬貨幣實體店面取信被害人，今年8月已有40名民眾受害，損失達新台幣3500萬元。警方共逮捕7名嫌疑人，其中6人遭新北地院裁定收押禁見。

市刑大科技偵查隊隊長林敬隆下午接受中央社記者電訪表示，警方從警政署「165反詐騙專線」勾稽多名被害人資料，分析虛擬貨幣幣流後，發現資金集中流向特定詐團錢包。進一步追查發現，詐團部分金流指向一家科技公司，但該處無招牌、無固定員工，僅在特定時段有預約制人士進出交易。

警方長期埋伏監控後，發現此實體幣店行徑可疑。由於防詐宣導使民眾警覺「面交幣商」屬高風險詐騙，詐團於是更新手法，開設實體幣店營造合法形象，誘使被害人到場購買泰達幣（USDT），再轉入詐團指定錢包。

林敬隆表示，在檢察官指揮下，警方於9月初前往板橋區大勇街科技公司據點攻堅，查獲掛名科技公司、實則為詐團據點的幣店，逮捕店員與車手，並查扣新台幣逾500萬元現金。攻堅當下仍有被害人前來購買泰達幣，經警方勸說後才驚覺遭詐，成功阻詐。

警方指出，詐團向被害人出具的虛擬貨幣買賣合約書僅是幌子，當被害人要求提款時，詐團便以「需繳納保證金」「系統驗證錯誤」等理由拖延，並要求加碼投資，甚至慫恿申辦小額信貸，使被害人愈陷愈深；一旦無力投入，詐團隨即封鎖斷聯。

林敬隆說，警方按兵不動向上溯源，於10月13日在桃園機場查獲於商辦大樓設立「水房」的周姓幹部，以及準備離境的太陽聯盟邹姓成員與涉洗錢的王姓女子等人。檢警並查扣邹嫌名下價值約新台幣2300萬元房產，另在鄧姓共犯住處搜出模擬槍1把與空包彈50發。全案共7人被捕，6人因涉案重大遭裁定收押禁見。

新北市詐欺防制辦公室表示，詐團近來以公益、親子活動、毛孩主題等包裝一頁式假投資廣告，引導民眾加入LINE，再一步步帶往實體幣店購買泰達幣，轉入詐團錢包，手法愈加隱蔽。

警方提醒，金融監督管理委員會已於今年6月宣布虛擬貨幣禁止現金交易，凡標榜「實體幣店」「面交幣商」皆屬高風險詐騙，呼籲民眾遇投資務必查證。

詐團 虛擬貨幣 被害人

