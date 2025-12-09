快訊

<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>手法推陳出新，一不小心就會跌入陷阱。示意圖／Ingimage
詐騙手法推陳出新，一不小心就會跌入陷阱。一名女網友分享，近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，指她透過該支付平台在網路消費，並附上客服LINE。原PO加入詢問後，對方說她的個資遭盜用，恐怕會損失一萬多元，嚇得她立刻上網求救。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在Dcard以「這是詐騙嗎？」為題，指出近期收到一封「Gopay 全球易支付」的信件，內容有她購買的商品資訊、訂單編號，且付款資料欄位也清楚列出她的姓名、電話與住址，就像真的購物通知一樣，底下還有客服LINE的聯繫方式。

原PO加入LINE後，告知客服人員自己並無在網路消費，對方稱是她的個資被盜用，且身分證資訊和金融卡帳號被竊取後，透過第三方串接到電子信箱，產生這筆1萬4000多元的訂單，讓她聽了緊急上網發問「Gopay是啥沒聽過啊，這是詐騙嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示，「今天傍晚也收到一模一樣的，連我的電話和地址都有，真的是很變態的詐騙」、「電話和地址都是真的，不知道哪裡弄到的」、「我也是昨天收到，剛剛問他們客服，還沒回覆」、「感覺是新的詐騙，網路搜不到，只看到這邊有人發問而已」、「詐騙！推出去讓更多人知道」、「『Go pay夠騙』，名稱已經告訴妳了」。

相關新聞

詐騙手法又更新！她曝Email內容超恐怖 一票網友爆共鳴：很變態

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

「民眾在銀行領10萬元被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥著假廣告，如此雙標應該檢討！」藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日召開公聽會，整理預算效能與KPI、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、追贓返還與被害人補償機制等問題，呼籲政府1個月內逐項提出解決方案。

台中女疑遭詐到彰化急匯千萬 拒警查看手機還怒嗆「管太多」

台中市42歲楊姓女子昨天下午由家人陪同，到彰化市某銀行準備匯出高達1千萬元現金，聲稱要投資房地產，行員懷疑是詐騙，通報警...

假檢警詐騙11個月逾96億 藝人郭彥均提醒這些「關鍵字」

165打詐儀表板統計，假檢警詐騙案件今年位居全台詐騙金額第三名（前二名為假投資、假交友），光假檢警類型1至11月就發生高...

Meta談打詐：近15個月詐騙廣告減少逾5成

社群平台Facebook（臉書）詐騙層出不窮，臉書母公司Meta亞太區副總裁喬（Benjamin Joe）今天接受媒體採...

清寒男大生陳屍彰化老家…生前報案誤信貸款廣告遭詐騙 檢警分案調查

彰化縣家境清寒的20歲劉姓男大生11月29日疑因遭詐騙而輕生，彰化地檢署檢察官相驗後，指揮警方調查劉生死因，初步了解，劉...

