政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞列舉出政府各項打詐疏失，盼打詐中心能一併檢討，減少民眾不便。（張智倫辦公室提供）
「民眾在銀行領10萬元被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥著假廣告，如此雙標應該檢討！」藍委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日召開公聽會，整理預算效能與KPI、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、追贓返還與被害人補償機制等問題，呼籲政府1個月內逐項提出解決方案。

詐騙財損居高不下

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞9日召開「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會。張智倫指出，從111年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，114年度打詐相關預算已來到近70億元，115年度更編列83億元，「為何被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」

張智倫質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，行政院打詐指揮中心應在一個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

虛擬資產實質落地

「詐騙是民怨第一名！」吳宗憲表示，路透社統計也指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI。且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管」與「虛擬資產實質落地」，否則預算將淪為空談。且被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得。司法院應將「被害人數」、「詐騙規模」與「是否賠償」列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態。

打炸要總體性檢討

「政府在打詐之餘，更應保障民眾基本權益！」葛如鈞表示，近日接獲陳情，一般民眾的銀行帳戶竟遭莫名封禁長達兩年，期間無法交易，解除封禁後，相關的補償機制在哪裡？

他質疑：「錯封人民帳號、侵害財產權，難道不用負責？」呼籲主管機關應立即檢討現行政策，建立透明、可申訴的制度，避免無辜民眾成為政府打詐的犧牲品。

四位立委呼籲，打詐是總體戰，70億到83億的預算不能只是大撒幣。行政院打詐指揮中心與各部會應在一個月內，針對公聽會提出的各項痛點，包括：預算效能與KPI重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

