快訊

台中女疑遭詐到彰化急匯千萬 拒警查看手機還怒嗆「管太多」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

台中市42歲楊姓女子昨天下午由家人陪同，到彰化市某銀行準備匯出高達1千萬元現金，聲稱要投資房地產，行員懷疑是詐騙，通報警方到場，楊女拒提供手機通話內容，員警只得將她「請離」，員警再打電話到她家關懷，反而被斥責「擾民」，令警方無奈。

警方指出，楊女昨天下午由丈夫及女兒陪同，到彰化市某銀行匯款，由於一口氣要匯出1千萬元，讓行員嚇了一跳，即依反詐程序詢問用途，楊女表示是要投資父親友人介紹的房地產。行員聽聞後，察覺不對勁，立刻通報警方到場。

轄區的彰化警分局民族路派出所警員蘇冠鴻及周宛萱到場了解，發現楊女不僅無法提供父親友人的完整身分資料，且沒有任何投資契約或文件，全憑「口頭約定」，警方一聽立刻判定與近期常見的「假房地產投資」詐騙手法高度相符。

員警立即向楊女說明詐騙手法與真實案例，並與行員耐心勸導，但請她提供手機通話內容查證時，楊女卻拒絕，只得請她離去，銀行未受理匯款。

楊女住在台中卻來彰化匯款，警方擔心楊女再去別處匯款，除了通報各警察單位及金融機構留意外，並打電話去楊女家裡關懷，沒想到員警被斥責「管太多」，是在擾民，警方雖然感到奈，但為保護民眾財產安全，防止詐騙集團持續猖狂，認為仍有必要。

彰化警分局呼籲，在進行高額投資時，一定要詳細核實對象身分、仔細審閱契約內容，如遇可疑投資邀約，請立即撥打165反詐騙專線或就近向派出所求證，以免成為詐騙的受害者。

台中市42歲楊姓女子昨天下午由家人陪同，到彰化市某銀行準備匯出高達1千萬元現金，聲稱要投資房地產，行員懷疑是詐騙，通報警方到場，楊女拒提供手機通話內容，員警只得將她「請離」。圖／警方提供
詐騙集團 彰化 房地產

