影／假檢警詐騙11個月逾96億 藝人郭彥均提醒這些「關鍵字」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

165打詐儀表板統計，假檢警詐騙案件今年位居全台詐騙金額第三名（前二名為假投資、假交友），光假檢警類型1至11月就發生高達4687件、累計損失金額逾96億元，台南市11月更是較全台上月財損金額增加最多的縣市，高達1億餘元，警方今再次請來藝人郭彥均協助呼籲。

警方指出，本月1日下午3時許，30歲王姓女子也掉入詐騙集團佯裝檢警陷阱，走進台南市中西區府前路一段的台灣銀行台南分行，表示要提領300萬元現金；現場駐點的保七總隊員警上前關心，王女表示取款用途為投資及房屋修繕，還提出室內設計公司估價單作為佐證。

員警致電公司，卻發現估價內容全屬虛構，以Google Map查詢，王女指稱的施工地址也不存在；員警追問資金用途，王女才說「檢察官要求不得透露內容，電話遭監控中」，拿出一份「台灣台北地方法院」的偽造公文，聲稱「林士榮檢察官」指控她涉入詐欺與洗錢案件。

王女表示對方要求每日回報行程，她上午已依指示至銀行提領250萬元現金，在台南公園面交，今天檢察官再度要求須交付台銀帳戶內剩餘300萬元，否則將逮捕並帶回台北，她才再度提領現金；經員警與行員說明這是詐騙手法，舉出諸多案例，藏讓王女明白落入詐騙陷阱。

王女遭詐250萬元，轄區第二警分局南門派出所到場瞭解並受理案件，第二分局對於假檢警詐騙案件仍層出不窮，再度邀請藝人郭彥均錄製反詐宣導影片，指出騙集團假冒公務機關，致電聯繫民眾，謊稱其身分遭冒用辦理開戶或請領健保補助，再轉接至假冒的檢警製作筆錄。

郭彥均說明，詐騙集團會強調「偵查不公開，勿告知親友」，並以 LINE 傳送偽造的檢警獲法院公文取信民眾，最終以「需配合監管帳戶」等話術行騙得逞；郭提醒「只要電話中聽到『偵查不公開』、『監管帳戶』這類字眼，就是詐騙」。

郭彥均表示，若收到疑似政府機關的公文書或通知，一定要冷靜查證，可詢問對方單位、職稱、姓名等資料後先行掛斷，再主動撥打該機關官方電話查證，才能避免受騙。

王女說「檢察官要求不得透露內容，電話遭監控中」，聲稱「林士榮檢察官」指控她涉入詐欺與洗錢案件。記者袁志豪／翻攝
王女說「檢察官要求不得透露內容，電話遭監控中」，拿出一份「台灣台北地方法院」的偽造公文。記者袁志豪／翻攝
王女說「檢察官要求不得透露內容，電話遭監控中」，聲稱「林士榮檢察官」指控她涉入詐欺與洗錢案件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局對於假檢警詐騙案件仍層出不窮，再度邀請藝人郭彥均錄製反詐宣導影片。本報資料照片
台南市警第二分局對於假檢警詐騙案件仍層出不窮，再度邀請藝人郭彥均錄製反詐宣導影片。本報資料照片

詐騙集團 台南 帳戶

