快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

清寒男大生陳屍彰化老家…生前報案誤信貸款廣告遭詐騙 檢警分案調查

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣家境清寒的20歲劉姓男大生11月29日疑因遭詐騙而輕生，彰化地檢署檢察官相驗後，指揮警方調查劉生死因，初步了解，劉生生前也曾到派出所報案，指他10月間因誤信申辦貸款廣告而遭詐騙。彰檢表示，將會繼續追查詐騙犯罪集團。

據了解，這名男大生因父親早逝，母親單親扶養3兄妹，由於家境清寒，他半工半讀在北部讀大學，11月29日卻在彰化老家輕生，傳出他因被詐騙才想不開。

彰化地檢署檢察官相驗後排除他殺，彰檢表示相當重視此案，已指揮警方深入追查劉生輕生原因。

劉生曾在11月22日到彰化縣警察局彰化分局所轄派出所報案，指出他10月間誤信申辦貸款廣告而遭詐欺，並有財物損失。

彰檢表示，已以「相」字案件指揮彰化分局繼續追查，釐清死者輕生動機與受騙案件關聯性，繼續追查涉案詐欺集團成員。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彰化一名清寒劉姓男大生遭詐騙而輕生，十方功德行善團長陳永聰致贈慰問金，協助家屬辦理後事。圖／陳永聰提供
彰化一名清寒劉姓男大生遭詐騙而輕生，十方功德行善團長陳永聰致贈慰問金，協助家屬辦理後事。圖／陳永聰提供

詐騙 廣告

延伸閱讀

張啓楷出戰嘉義市長 地方盛傳民眾黨找「他」選下屆彰化縣長

彰化生熟廚餘分類有妙用 堆肥「彰化1號」取得肥料證開賣

蜂蜜界「黃金標準」學起來！彰化縣府團隊國際取經升級彰化優鮮

台中大叔出門沒回家 家屬傍晚發現已陳屍自家地下停車場

相關新聞

Meta談打詐：近15個月詐騙廣告減少逾5成

社群平台Facebook（臉書）詐騙層出不窮，臉書母公司Meta亞太區副總裁喬（Benjamin Joe）今天接受媒體採...

清寒男大生陳屍彰化老家…生前報案誤信貸款廣告遭詐騙 檢警分案調查

彰化縣家境清寒的20歲劉姓男大生11月29日疑因遭詐騙而輕生，彰化地檢署檢察官相驗後，指揮警方調查劉生死因，初步了解，劉...

男押身分證「借錢返家」失聯 台中警逮人詐欺送辦

台中有民眾遭一男子持身分證作為抵押、說要借錢返家，借得3000元後失去聯絡；台中市警察局第二分局今天循線將男子查緝到案，...

徐巧芯大姑劉向婕涉助詐團洗錢 80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋

立委徐巧芯的大姑劉向婕與先生杜秉澄被控成立後端水房，以虛擬貨幣交易協助詐騙集團洗錢，劉女一審判刑10年，台灣高等法院上周...

遭匯款2筆100元列警示帳戶 生技公司無辜被波及險倒閉

台中一家生技公司上月底被人匯款兩筆100元，遭列為警示帳戶，所有款項皆無法匯出，外匯與支票也差點跳票，差點面臨倒閉。民進...

嘉義男替詐團架設跨境機房 辯稱以為是挖礦機檢今偵結起訴

嘉義31歲羅姓男子因誤信網友稱「安裝設備可賺外快」，依指示申辦市話並架設 IP 網路電話交換器，成為詐騙集團的跨境通訊中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。