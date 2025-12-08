清寒男大生陳屍彰化老家…生前報案誤信貸款廣告遭詐騙 檢警分案調查

彰化縣家境清寒的20歲劉姓男大生11月29日疑因遭詐騙而輕生，彰化地檢署檢察官相驗後，指揮警方調查劉生死因，初步了解，劉生生前也曾到派出所報案，指他10月間因誤信申辦貸款廣告而遭詐騙。彰檢表示，將會繼續追查詐騙犯罪集團。

據了解，這名男大生因父親早逝，母親單親扶養3兄妹，由於家境清寒，他半工半讀在北部讀大學，11月29日卻在彰化老家輕生，傳出他因被詐騙才想不開。

彰化地檢署檢察官相驗後排除他殺，彰檢表示相當重視此案，已指揮警方深入追查劉生輕生原因。

劉生曾在11月22日到彰化縣警察局彰化分局所轄派出所報案，指出他10月間誤信申辦貸款廣告而遭詐欺，並有財物損失。

彰檢表示，已以「相」字案件指揮彰化分局繼續追查，釐清死者輕生動機與受騙案件關聯性，繼續追查涉案詐欺集團成員。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980