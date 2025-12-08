男押身分證「借錢返家」失聯 台中警逮人詐欺送辦

快訊

中央社／ 台中8日電

台中有民眾遭一男子持身分證作為抵押、說要借錢返家，借得3000元後失去聯絡；台中市警察局第二分局今天循線將男子查緝到案，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第二分局說明，民眾於6日上午在北區榮華街發生遭「借錢返家」詐騙案件；據了解，民眾於住家附近遇見一陌生男子，對方自稱沒有車資返家，並主動出示身分證作為抵押，同時提供聯絡方式。

警方表示，男子聲稱事後必定會歸還款項，民眾見對方「誠懇」外貌，心生同情，即以現金方式借給對方新台幣3000元。

警方表示，事後民眾多次聯繫對方均無回應，始察覺遭詐，於是前往第二分局永興派出所報案。員警據報後，鎖定男子常出沒地點，於8日下午2時30分許，在北屯區文心路上將37歲吳姓男子查緝到案，全案將依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

第二分局分局長鍾承志呼籲，近年「借錢返家」、「臨時急用」、「以身分證抵押」等求助詐騙手法時有所聞，詐騙者常利用民眾善心行事，提醒民眾，如遇陌生人突發性借款要求，應先保持冷靜並拒絕；必要時可協助其撥打110或向社福單位求助，切勿以金錢方式協助，以免成為詐騙目標。

男子持身分證作為抵押、說要借錢返家，向民眾借得3000元後失去聯絡；警方循線將男子查緝到案，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。示意圖／ingimage
詐騙 身分證 借錢

立委徐巧芯的大姑劉向婕與先生杜秉澄被控成立後端水房,以虛擬貨幣交易協助詐騙集團洗錢,劉女一審判刑10年,台灣高等法院上周...

台中有民眾遭一男子持身分證作為抵押、說要借錢返家,借得3000元後失去聯絡;台中市警察局第二分局今天循線將男子查緝到案,...

台中一家生技公司上月底被人匯款兩筆100元,遭列為警示帳戶,所有款項皆無法匯出,外匯與支票也差點跳票,差點面臨倒閉。民進...

嘉義31歲羅姓男子因誤信網友稱「安裝設備可賺外快」,依指示申辦市話並架設 IP 網路電話交換器,成為詐騙集團的跨境通訊中...

馬祖防衛指揮部爆發官士兵提供人頭戶給詐團,檢警已介入調查,有檢察官指出,軍人涉詐的比例不低,但因詐騙集團話術高明,若能證...

彰化一名家境清寒的劉姓男大生,疑似落入詐騙陷阱選擇輕生。國民黨立委吳宗憲今天表示,自己剛好收到一位陳情人的判決書,簡直是...

