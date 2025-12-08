男押身分證「借錢返家」失聯 台中警逮人詐欺送辦

台中有民眾遭一男子持身分證作為抵押、說要借錢返家，借得3000元後失去聯絡；台中市警察局第二分局今天循線將男子查緝到案，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第二分局說明，民眾於6日上午在北區榮華街發生遭「借錢返家」詐騙案件；據了解，民眾於住家附近遇見一陌生男子，對方自稱沒有車資返家，並主動出示身分證作為抵押，同時提供聯絡方式。

警方表示，男子聲稱事後必定會歸還款項，民眾見對方「誠懇」外貌，心生同情，即以現金方式借給對方新台幣3000元。

警方表示，事後民眾多次聯繫對方均無回應，始察覺遭詐，於是前往第二分局永興派出所報案。員警據報後，鎖定男子常出沒地點，於8日下午2時30分許，在北屯區文心路上將37歲吳姓男子查緝到案，全案將依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

第二分局分局長鍾承志呼籲，近年「借錢返家」、「臨時急用」、「以身分證抵押」等求助詐騙手法時有所聞，詐騙者常利用民眾善心行事，提醒民眾，如遇陌生人突發性借款要求，應先保持冷靜並拒絕；必要時可協助其撥打110或向社福單位求助，切勿以金錢方式協助，以免成為詐騙目標。