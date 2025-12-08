徐巧芯大姑劉向婕涉助詐團洗錢 80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋
立委徐巧芯的大姑劉向婕與先生杜秉澄被控成立後端水房，以虛擬貨幣交易協助詐騙集團洗錢，劉女一審判刑10年，台灣高等法院上周裁定劉女80萬交保，限制住居，限制出境、出海8月，戴電子腳鐶科技監控，今天劉女親友及律師幫她辦保，劉女獲釋。
合議庭上周同時裁定杜秉澄以100萬元交保，同時限制住居，限制出境、出海8月，配戴電子腳鐶科技監控，杜也提解到法院但覓保無著，今天傍晚還押台北看守所。
劉向婕的丈夫杜秉澄受詐欺集團上層成員TG暱稱「小老虎」的指揮，自2023年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕招募林于倫操縱、指揮，劉女依杜秉澄指示指揮後端水房成員。
杜、劉、林、吳與詐欺集團成員2023年8月7日起陸續對53名被害人進行詐騙後，將詐款經由TG暱稱「黃金」操縱的前端水房及杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層，被控洗錢2289萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言