徐巧芯大姑劉向婕涉助詐團洗錢 80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立委徐巧芯的大姑劉向婕與先生杜秉澄被控成立後端水房，以虛擬貨幣交易協助詐騙集團洗錢，劉女一審判刑10年，台灣高等法院上周裁定劉女80萬交保，限制住居，限制出境、出海8月，戴電子腳鐶科技監控，今天劉女親友及律師幫她辦保，劉女獲釋。

合議庭上周同時裁定杜秉澄以100萬元交保，同時限制住居，限制出境、出海8月，配戴電子腳鐶科技監控，杜也提解到法院但覓保無著，今天傍晚還押台北看守所。

劉向婕的丈夫杜秉澄受詐欺集團上層成員TG暱稱「小老虎」的指揮，自2023年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕招募林于倫操縱、指揮，劉女依杜秉澄指示指揮後端水房成員。

杜、劉、林、吳與詐欺集團成員2023年8月7日起陸續對53名被害人進行詐騙後，將詐款經由TG暱稱「黃金」操縱的前端水房及杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層，被控洗錢2289萬元。

立委徐巧芯的大姑劉向婕。圖／聯合報系資料照片
立委徐巧芯的大姑劉向婕。圖／聯合報系資料照片
劉向婕的親友（圖左）今天幫忙辦理交保手續。記者王聖藜/攝影
劉向婕的親友（圖左）今天幫忙辦理交保手續。記者王聖藜/攝影
杜秉澄。圖／聯合報系資料照片
杜秉澄。圖／聯合報系資料照片

