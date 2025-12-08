涉助詐團洗錢案！徐巧芯大姑劉向婕交保 電子腳鐶監控

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕（右圖）涉詐遭押，台灣高等法院裁定兩人100萬、80萬交保，限制住居並戴電子腳環。圖／聯合報系資料照片

立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄涉洗錢案，聲請具保停押，高等法院5日裁定新台幣100萬、80萬交保並電子腳鐶監控。劉向婕母親即徐巧芯婆婆今天為劉向婕辦保完成。

另一方面，杜秉澄的親友尚未到法院辦理交保程序。

劉向婕、劉女母親以及律師下午一同離開高院時，面對媒體提問，是否會幫杜秉澄辦理交保等問題，劉向婕不發一語；律師稱，這個不清楚，劉女母親則說，沒有時間了，現在要趕回屏東。

根據一審判決，杜秉澄受即時通訊軟體Telegram暱稱「小老虎」的詐欺集團上層成員指揮，於民國112年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕共同招募林于倫，由杜秉澄操縱、指揮，劉向婕依杜秉澄指示指揮後端水房成員。

一審認為，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊與詐欺集團成員於112年7月間謀議，分由詐欺集團成員於同年8月7日起陸續對本案53名被害人實行詐術，將詐得的款項經由在Telegram暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層。

同時，「小老虎」將泰達幣經由後端水房轉入前端水房，以此形成前端水房、後端水房及本案詐欺集團上層僅為虛擬資產與新台幣間交換的外觀，以此保有詐欺取財犯罪所得進而洗錢合計新台幣2289萬元。

一審法院就涉助詐團洗錢案，於今年1月認定杜秉澄涉犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕涉犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審5日開庭時，因杜秉澄、劉向婕聲請具保停止羈到庭，合議庭裁定，二人各以100萬元及80萬元交保，配戴電子腳鐶，限制住居，定時至派出所報到及持手機拍臉線上報到，限制出境出海8個月。律師稱銀行關門，難以籌錢等語，高院諭知杜秉澄、劉向婕還押，今天辦理交保。