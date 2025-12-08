Meta談打詐：近15個月詐騙廣告減少逾5成

快訊

中央社／ 台北8日電

臉書母公司<a href='/search/tagging/2/Meta' rel='Meta' data-rel='/2/177967' class='tag'><strong>Meta</strong></a>。路透
社群平台Facebook（臉書）詐騙層出不窮，臉書母公司Meta亞太區副總裁喬（Benjamin Joe）今天接受媒體採訪指出，Meta相當積極打詐，持續改善系統來偵測詐騙行為。根據用戶回報，過去15個月詐騙廣告減少50%以上。

喬今天出席亞太區線上媒體聚會時被問及打詐議題，他表示，詐騙是一個非常猖獗的問題，不只是在Meta的平台上，其實在網路上都有各式各樣的詐騙，確實是很嚴重的社會問題。

喬指出，考量到詐騙問題的嚴重性，Meta非常積極打詐，包括合法的廣告主及使用者都不希望詐騙發生；然而很多詐騙分子是利用跨境方式運營，其實不只一個人犯罪，而是進行有系統的組織犯罪，背後網絡非常複雜。隨著詐騙手法不斷創新，有些甚至會繞過Meta系統的偵測。

喬強調，Meta透過具體措施打詐，持續改善系統來偵測詐騙行為，在2025年已下架1.34億個違反社群守則的廣告；今年上半年Meta團隊破獲約1200萬個在Facebook、Instagram、WhatsApp上與詐騙行為相關的帳號，並與政府單位和其他合作夥伴一起攔阻詐騙內容。

此外，根據研究公司eMarketer統計，亞太區的社群用戶數居全球之冠，其中Facebook與Instagram使用人數穩定成長，已成為品牌與消費者之間的重要橋梁。在這個背景下，Meta提出對社群與商業趨勢的觀察。

喬表示，邁向2026年，企業應積極投資人工智慧（AI）驅動的工具，整合即時通訊平台與消費者建立連結，協助顧客在購物流程中更順暢與品牌互動。

在擴大品牌受眾上，喬建議加深與創作者合作，並運用各類新型態的聯盟行銷模式。若品牌持續帶給消費者各類直播或沉浸式影片，將可吸引受眾把對產品的興趣轉為實際購買的行動。

他也鼓勵品牌繼續發掘新市場，拓展跨境業務，以自動化的解決方案優化品牌行銷活動。

