遭匯款2筆100元列警示帳戶 生技公司無辜被波及險倒閉

台中一家生技公司上月底被人匯款兩筆100元，遭列為警示帳戶，所有款項皆無法匯出，外匯與支票也差點跳票，差點面臨倒閉。民進黨市議員林祈烽批評，一家企業差點因100元而倒閉，台中警示帳戶的標準到底出什麼問題？警察局長吳敬田表示，持續加強詐騙相關宣導。

該家生技公司指出，11月26日被人匯了一筆100元，11月27日又被匯了100元，29日一名民眾到派出所報案，帳戶就被舉發成警告戶，因11月28日已預先匯款4筆款項給廠商，隔天卻發現款項無法匯出，戶頭被凍結，才赫發現帳戶已變警示戶。

該生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往分局偵查隊說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解管」的回應，嚇得該公司在上、下游廠商之間疲於奔走，並緊急向議員求援；生技公司經過四處奔走，並提出資料證明，12月3日才解除警示戶。

市議員林祈烽指出，有人憑53張各匯入100元的匯款單，至派出所報案說他遭詐騙，警方火速將這53個帳戶凍結，其中一家正常營運的生技公司慘遭波及，生技公司被列為警示帳戶後，不但客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用全面崩盤。

林祈烽強調，他全力支持警方打詐，但應該與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結，而不是讓合法企業因區區100元而陷入倒閉危機，要求警察局檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。

台中市第四警分局指出，近期接獲民眾報案，指其在「抖音」平台看到股票投資廣告，並依對方邀請加入LINE投資群組，詐騙集團要求繳交入會費，並提供53筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，報案人依指示共將5300元匯入各帳戶後，對方即失聯，因此提供證據向警方報案。