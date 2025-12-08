快訊

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

聽新聞
0:00 / 0:00

遭匯款2筆100元列警示帳戶 生技公司無辜被波及險倒閉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中一家生技公司上月底被人匯款兩筆100元，遭列為警示帳戶，所有款項皆無法匯出，外匯與支票也差點跳票，差點面臨倒閉。民進黨市議員林祈烽批評，一家企業差點因100元而倒閉，台中警示帳戶的標準到底出什麼問題？警察局長吳敬田表示，持續加強詐騙相關宣導。

該家生技公司指出，11月26日被人匯了一筆100元，11月27日又被匯了100元，29日一名民眾到派出所報案，帳戶就被舉發成警告戶，因11月28日已預先匯款4筆款項給廠商，隔天卻發現款項無法匯出，戶頭被凍結，才赫發現帳戶已變警示戶。

該生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往分局偵查隊說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解管」的回應，嚇得該公司在上、下游廠商之間疲於奔走，並緊急向議員求援；生技公司經過四處奔走，並提出資料證明，12月3日才解除警示戶。

市議員林祈烽指出，有人憑53張各匯入100元的匯款單，至派出所報案說他遭詐騙，警方火速將這53個帳戶凍結，其中一家正常營運的生技公司慘遭波及，生技公司被列為警示帳戶後，不但客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用全面崩盤。

林祈烽強調，他全力支持警方打詐，但應該與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結，而不是讓合法企業因區區100元而陷入倒閉危機，要求警察局檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。

台中市第四警分局指出，近期接獲民眾報案，指其在「抖音」平台看到股票投資廣告，並依對方邀請加入LINE投資群組，詐騙集團要求繳交入會費，並提供53筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，報案人依指示共將5300元匯入各帳戶後，對方即失聯，因此提供證據向警方報案。

警方表示，經查53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，依規定向金融機構通報，並將相關帳戶列為警示帳戶，依目前資料，已有5個帳號確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能，至於其餘帳戶，將持續追查偵辦。

台中市議員林祈烽揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件。圖／林祈烽提供

帳戶 生技 詐騙集團

延伸閱讀

台中毒蟲闖泳池對孩童扣扳機 綠議員批蓋牌、藍替警察發聲

櫃買清晨緊急發通知 這家生技公司發表新藥解盲

百萬張花博卡發不完議員建議辦告別式 盧秀燕：不是在消遣我的前任嗎

台中親子活動充氣城堡洩氣誰負責 議員籲市府整合單位全面清查

相關新聞

遭匯款2筆100元列警示帳戶 生技公司無辜被波及險倒閉

台中一家生技公司上月底被人匯款兩筆100元，遭列為警示帳戶，所有款項皆無法匯出，外匯與支票也差點跳票，差點面臨倒閉。民進...

嘉義男替詐團架設跨境機房 辯稱以為是挖礦機檢今偵結起訴

嘉義31歲羅姓男子因誤信網友稱「安裝設備可賺外快」，依指示申辦市話並架設 IP 網路電話交換器，成為詐騙集團的跨境通訊中...

台中軍人給帳戶幫領13.6萬給詐團 檢起訴法官認無犯意判無罪

馬祖防衛指揮部爆發官士兵提供人頭戶給詐團，檢警已介入調查，有檢察官指出，軍人涉詐的比例不低，但因詐騙集團話術高明，若能證...

詐犯詐11人金額百萬只罰9萬可免刑 吳宗憲轟：司法在替詐騙犯撐腰

彰化一名家境清寒的劉姓男大生，疑似落入詐騙陷阱選擇輕生。國民黨立委吳宗憲今天表示，自己剛好收到一位陳情人的判決書，簡直是...

澎湖婦遭詐團誘導保單貸款 保險公司警方阻詐120萬

詐騙手法層出不窮，澎湖婦人日前保險公司臨櫃，以「須動手術」為由申請保單貸款，金融人員察覺有異通報；馬公分局管區員警到場勸...

假冒公司高層！詐團寄信命令員工匯款 年底慎防竄改商務電郵詐騙

詐騙集團假冒公司高層或往來公司寄電子郵件，誘使員工匯款至指定帳戶，刑事局提醒年底公司關帳期間，慎防這類竄改商務電子郵件詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。