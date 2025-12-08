嘉義男替詐團架設跨境機房 辯稱以為是挖礦機檢今偵結起訴

嘉義31歲羅姓男子因誤信網友稱「安裝設備可賺外快」，依指示申辦市話並架設 IP 網路電話交換器，成為詐騙集團的跨境通訊中繼站。羅男辯稱只是想找兼職，「以為那台機器是挖礦機、賺取被動收入」。但已有2名被害人遭詐逾60萬元，嘉檢認定其涉犯詐欺等犯行明確，依法提起公訴。

檢警調調查，羅男因聽聞綽號「阿嘉」聲稱「裝設 IP PBX 可以賺錢」，遂表達興趣，隨後被拉入Telegram不明群組。詐團上手包含「阿嘉」、「KingTwo」、「張詩尧」、「小龍」等人，陸續指示羅男申辦中華電信市話，並要求提供EZway個資以便寄送機房設備來台。

羅男於今年3月29日依指示申請2組市話，先安裝在「阿嘉」承租的嘉義市租屋處；6月又將2組市話移設回自己戶籍地，並於7月再申請一組新市話。詐團其後寄送 IP PBX 與 DMT 設備，由羅男依指示接線，讓詐團位於不詳地點的主機房得以透過嘉義作為跨境詐騙中繼站。羅男因協助裝設與提供門號，曾陸續領取6萬元報酬。

詐騙集團話務手成功利用這些市話線路行騙。今年7月以「未顯示來電號碼」撥打市話，假冒中華電信及檢警，先後誘使彭女、何女分別交付20萬元、40萬元現金、黃金飾品及帳戶資料。

嘉義市警局於8月持搜索票查獲羅男戶籍地架設的中繼站，扣得手機、DMT 設備及 IP 網路電話交換器；嘉義市調查站9月再於羅男居所扣得另一支手機。2名被害人陸續向警方報案，案件因而曝光。