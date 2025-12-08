台中軍人給帳戶幫領13.6萬給詐團 檢起訴法官認無犯意判無罪

馬祖防衛指揮部爆發官士兵提供人頭戶給詐團，檢警已介入調查，有檢察官指出，軍人涉詐的比例不低，但因詐騙集團話術高明，若能證明真是被害人，獲無罪或不起訴的機率也不低，台中市王姓軍人在去年10月間，除了將日常使用的帳戶提供給詐團外，還幫詐團領了13萬6000元，但法官採信他是因貸款而被詐團「債務整合」話術所騙，無犯意，判他無罪。

檢警調查，王姓軍人在去年9月間將自己的薪轉戶，提供給綽號「古孟杰」的詐騙集團，隨後還依「古孟杰」的指示，在同年10月間前往台中市大雅區的銀行、超商，分別自己的帳戶內，提領1萬1900元、11萬7000元，還將該筆現金交付給「古孟杰」指定的人員收取。

檢方認為，王男從自己帳戶內提領的13萬6000元，是林姓女子等4人被詐騙集團所騙的贓款，王男有幫助詐欺、洗錢的不確定故意，偵結起訴。

台中地院審理時，王男矢口否認犯案，強調他有多筆信貸、車貸壓力，接獲和潤的推銷電話後，才會把LINE提供給對方，由「古孟杰」與他聯繫，原本想貸款10萬元，但對方稱負債過高，可使用債務整合方案，還稱需由公司配合美化帳戶，對方是說匯入帳戶內的款項是公司的金流，所以才會從自己的帳戶領款給對方。

王男還說，後來自己的帳戶被警示後，趕緊詢問「古孟杰」，對方沒有回應，才判斷可能上當，趕緊報警，過程中沒有獲得任何報酬。

一審審酌，王男無前科，高職畢業後投身軍旅迄今，除求學期間有在餐廳打工外，無其他工作經驗，也曾多次透過銀行貸款、汽機車融資借款，此案時身背多筆債務，考慮到王男長年投身軍職，閱歷不豐，因欠債款期限屆至的壓力，被詐團日新月異、詭譎多變之手法，未必能理性識破。