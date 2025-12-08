台中11個月詐騙案逾2萬件 假投資財損金額最高

快訊

中央社／ 台中8日電

台中市警察局今天表示，今年1至11月，台中市詐騙案件逾2萬件，累積財損達新台幣113億餘元。其中「假投資詐騙」的財損金額最高；「網路購物詐騙」為發生件數多、財損也很高的手法。

台中市警察局指出，打詐儀錶板在113年8月推出，以114年9至11月數據對比113年9至11月同期數據，受理件數下降23%、金額下降43%。113年9至11月受理件數7832件，財損44億元；114年9至11月受理件數6016件，財損25億元。

台中市警察局今天發布新聞稿，根據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，今年1至11月，台中市詐騙案件已達2萬3244件，累積財損金額高達113億餘元。以「假投資詐騙」的財損金額最高，「網路購物詐騙」則為發生件數及財損極高的手法。

市警局分享2件典型案例，有民眾透過網路想買二手相機，雙方私下聯繫，對方表示要使用超商賣貨便交易並提供連結，下單後卻顯示「未完成實名認證」。

對方聲稱因此導致自己的帳戶資金遭凍結，於是提供線上客服，告知民眾需配合銀行轉帳進行驗證，民眾依照指示轉帳並以交貨便方式寄出金融卡，事後等不到回應才驚覺陷入「網路購物」的陷阱。

另起案例為大學生在交友軟體認識一名網友，交流後被慫恿至虛擬貨幣APP申請帳號投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，依照指示匯款、購買虛擬貨幣，直到要提領獲利時無法出金，驚覺受騙，損失20萬元。

台中市警察局表示，面對層出不窮的詐騙手法，市警局自行設計6款風格鮮明、淺顯易懂的實體海報，並與台灣鐵路公司合作，將海報刊登在行駛中部區段的區間列車上，向通勤族宣導保護市民荷包。

