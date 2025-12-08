詐犯詐11人金額百萬只罰9萬可免刑 吳宗憲轟：司法在替詐騙犯撐腰

立法委員吳宗憲。記者王宏舜／攝影 王宏舜 彰化一名家境清寒的劉姓男大生，疑似落入詐騙陷阱選擇輕生。國民黨立委吳宗憲今天表示，自己剛好收到一位陳情人的判決書，簡直是最完美的「詐欺犯教戰手冊」，這位被告導致11個被害人受騙、金額近百萬，結果僅判有期徒刑3個月、易科罰金9萬元。司法用9萬元的代價，輕放了造成11人受害，「這已經不是仁慈、是殘忍」，轟司法正在替詐團撐腰。

吳宗憲表示，判決書狠狠地教會了詐騙集團和想賣帳戶4件事，第一件事為「被害人吃到飽，刑度不加價」，法院告訴你「交出帳戶」這一個動作，不管你帳戶後來害慘1個人，還是100個人，法律都算你只做了一件事。這種「批發價」的邏輯，根本是在鼓勵詐團，「拿到帳戶就死命用，反正刑度不會增加！」

吳宗憲說，判決書還教詐團第二件事「幫詐團隱匿多少錢都沒差」，不管帳戶是幫詐團洗錢10萬，還是隱匿了100萬，在判決裡，結果常常都一樣。第三件事則是「犯後跑路沒關係，被抓到只要演一下」，不管你害了多少人，也不管你跑了多久，只要你承認，司法就會以「犯罪後態度良好」，認定你有悔改之意。

吳宗憲說，判決書教詐團的第四件事是「我是幫兇我最大」，只要你不是真正騙的那個人，你在詐團地位就是「幫助犯」，依法「得」減輕其刑。法院無視詐團如果沒有帳戶來洗錢，就沒有詐騙的事實，自動幫你打折。

吳宗憲痛批，這就是為什麼男大生走投無路，而詐騙集團卻在開香檳慶祝。因為我們的司法，正在替他們撐腰。請法務部、司法院向大家說明，能否在詐欺洗錢案件中，落實刑法第57條第9款「犯罪所生之危險或損害」，把「被害人人數」、「金流規模」、「通緝紀錄」、「是否賠償」寫進更具體的審酌標準。打詐不能只靠警察在第一線拼命，司法若還用「辦小案心態」處理詐騙鏈，下一個悲劇，只會更快到來。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980