澎湖婦遭詐團誘導保單貸款 保險公司警方阻詐120萬

中央社／ 澎湖縣7日電

詐騙手法層出不窮，澎湖婦人日前保險公司臨櫃，以「須動手術」為由申請保單貸款，金融人員察覺有異通報；馬公分局管區員警到場勸說打消貸款念頭，及時阻詐、保住婦人120萬元。

馬公分局表示，所轄文澳派出所日前接獲全球人壽澎湖分公司襄理通報，有民眾疑似遭詐團指示，企圖以保險保單貸款新台幣120萬元，管區員警隨即到場了解。

馬公分局經查，婦人以「須動手術」為由，申請保單貸款，但櫃檯人員發現她說法反覆、態度異常。警方介入後，確認她因欲投資虛擬貨幣，被網路LINE網友誘導辦理貸款，且對方要求不得向警方或櫃檯透露實情，手法完全符合典型「假投資」詐騙，警方耐心勸說下，婦人才恍然大悟，立即停止貸款，及時攔阻120萬元落入詐騙集團手中。

馬公分局長林彥濬表示，詐騙集團常以「高獲利」為幌子，引導民眾貸款、匯款或提供個資，並以「不得透露」為控制手段，遇此情形多為詐騙，應提高警覺；警方會持續與金融機構合作打造多方反詐網絡，也呼籲民眾遇到可疑投資或不明指示，務必撥打165或110查證，守護自己辛苦錢。

澎湖縣警察局強力打詐政策下，今年防詐成效顯著，今年至12月6日，已攔阻76件、總金額達2954萬元，相較去年50件、1879萬元，攔阻金額大幅提升近6成。

詐騙手法層出不窮，澎湖婦人日前保險公司臨櫃，以「須動手術」為由申請保單貸款，金融人員察覺有異通報，警察阻詐示意圖。圖／AI生成
馬公 詐騙集團 澎湖縣 櫃檯人員 虛擬貨幣

