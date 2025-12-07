假冒公司高層！詐團寄信命令員工匯款 年底慎防竄改商務電郵詐騙

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒公司高層或往來公司寄電子郵件，誘使員工匯款至指定帳戶，刑事局提醒年底公司關帳期間，慎防這類竄改商務電子郵件詐騙，收信及匯款時應多查證。

警方調查，詐團上網搜尋電郵地址等公開資訊，鎖定具匯款權限的員工，假冒公司老闆、高階主管等，用極為相似的電郵地址寄信，以貨款等名義要求匯款，或要求成立LINE群組，再加入群組指示匯款，甚至假冒往來公司寄信騙匯款。

詐團利用員工不敢向上級求證心理，以「緊急付款」話術命令立刻匯款，員工一時不察，造成公司龐大損失。

刑事局表示，詐團寄信誘使成立LINE群組，要求「建立只有會計在內的LINE群組」、「作為公司內部行政群的初始設定」、「確認其他成員名單後再安排加入」、「群組QR Code回復至此信箱以便存檔和後續管理」，規避公司資安措施。

刑事局提醒，收信及匯款時多重驗證，可事前建立專用窗口聯繫，勿加入不明LINE群組，接獲可疑郵件，立即轉交公司資訊部門查證來源。

網路詐騙示意圖。圖／AI生成
