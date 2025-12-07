詐騙新招偽高層邀員工入群並匯款 刑事局授防詐術

快訊

中央社／ 台北7日電

詐騙集團趁年關將近，假扮公司負責人寄電子郵件邀員工加入LINE群組，偽稱需緊急付款要求員工直接匯款，造成公司財損。刑事局今天提醒，企業勿任意回覆相關信件等6大防詐準則。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，歲末年終之際，許多企業、公司會計忙著處理年底關帳事宜，結算一整年公司營運的淨利潤，有詐騙集團趁勢行騙，先在網路上情資蒐尋公司老闆、高階主管姓名、公開電子郵件及聯絡方式等，再用極相似的公司郵件帳號名稱，或直接盜用公司郵件帳號，發送假電子郵件請員工建立LINE群組。

隨後，詐騙集團成員利用公司內部團隊不敢向上級求證的心理，打著需緊急付款等話術，命令員工立刻匯款，員工信以為真是公司高層指示而直接匯款，結果造成公司龐大的財務損失。

刑事局呼籲，詐騙集團假扮公司負責人透過社交工程方式寄信到員工信箱，內容多為「建立一個只有會計在內的LINE群組」、「作為公司內部行政群的初始設定」、「再確認其他成員名單後再安排加入」、「群組QR Code回復至此信箱，以便存檔和後續管理」，主要透過LINE建立群組以規避相關資安措施，打著公司負責人、高層的名義要求匯款，請各公司、商行要提高警覺。

刑事局提醒，各公司、商行為防被騙，應謹記以下6點。分別為「切勿任意回覆相關信件」、「切勿加入任何不明LINE群組或私下聯繫方式」、「若有接獲疑似詐騙郵件，請立即轉交資訊部門或窗口協助查證此封信件的來源資訊」。

以及，「要求建立群組或加入LINE後匯款都是針對企業常見的詐騙手法」、「公司撥款若有異常要求或程序，應立即停下並通報165反詐騙專線」、「如有陌生信件，一定要提高警覺，可能是詐騙」。

刑事局建議，企業若需大額匯款時，應多重驗證防止詐騙，也可事前建立專用窗口與廠商聯繫，若遇到此類陌生信件，請一定要告知全體員工此詐騙信件是社交工程手法，不要點開、直接刪除，才可事前做好預防。

