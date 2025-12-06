假投訴真詐財？「好鄰居」噓寒問暖博信任 婦被騙下載APP慘失21萬元

1名52歲的王姓晚班工廠作業員，因為相信了鄰居的善意推薦，將辛苦錢21萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至1個月後，好鄰居不讀不回訊息，才驚覺遭詐。圖／AI生成 臺灣最美的風景是人？從鄰居房屋裝修噪音擾鄰，素未謀面的雙方在LINE對話爭執，不打不相識，最後成為每天道早問安的朋友，還推薦穩賺不賠的秘密投資管道。1名52歲的王姓晚班工廠作業員，因為相信了鄰居的善意推薦，將辛苦錢21萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至1個月後，好鄰居不讀不回訊息，才驚覺遭詐。

王女今年9月間，LINE被陌生人加入好友，以指責「她家漏水導致樓下鄰居天花板滴水，向管委會索要LINE而傳訊投訴」，後來發現是誤會一場，鄰居真誠道歉並開始每天問安、聊生活的起手式，王女每天在工廠裡做機械式的作業員工作，鮮少與人互動聊天，鄰居每天的道早問好以及關心起居，逐漸讓王女卸下心防；半個月後，這位鄰居介紹有高報酬的投資方式，邀請王女下載虛擬貨幣交易APP，並稱自己已經獲利一波，如果王女有獲得高報酬，就不用這麼辛苦工作，王女士薪資較低的藍領階層，對虛擬貨幣也完全不瞭解，只因相信鄰居提供的投資網址，下載未經授權且無安全防護的APP，並依鄰居的指示操作，儲值1萬元投資虛擬貨幣。

幾日後，虛擬貨幣交易APP顯示獲利3萬元，鄰居告訴王女須加大投資金額才可更迅速獲利，王女因此將她辛苦積攢的20萬元再度匯入詐騙網站，然而從頭至尾王女均未實際操作虛擬貨幣買賣，全程皆由網站客服代為操盤，王女僅看到APP顯示獲利畫面。當鄰居知道王女存款有限，騙光她所有積蓄後，LINE再無回應，王女撥打165反詐騙諮詢專線後，才驚覺遭詐。

近期LINE陌生訊息，常有以「我是樓下的鄰居，你的裝修嚴重打擾安寧」、「你家小孩半夜不睡覺，跳上跳下很擾鄰」、「我家最近裝潢漏水，不好意思製造鄰居的困擾」、「樓上的麻煩晚上音樂關小聲一點，我家裡有老人須早睡」等生活化的對談方式，假冒鄰居開啟對談，接下來便每天噓寒問暖、道早問好，藉以拉近關係並製造好感。刑事局分析此類假投資詐騙起手式，約半個月至1個月取信被害人後，詐團假冒的鄰居便會介紹「穩賺不賠的投資管道」吸引被害人投資。

刑事局呼籲，對陌生人切忌交淺言深，素未謀面的「鄰居」介紹的投資管道更是不可採信；此外，繞過手機作業系統內建的應用程式商店(Android Google Play、Apple App Store)安裝的應用程式APP，皆非正版的應用程式，一旦下載安裝，手機極有可能被植入惡意程式，盜取機密資料或盜刷信用卡造成財務損失，並提醒民眾，遇到不確定是否為詐騙，或不明管道的投資推薦，請立即撥打165反詐騙專線。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假鄰居噓寒問暖博信任 婦人被騙下載惡意APP慘失21萬元