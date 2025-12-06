快訊

找「紫琳師父」算命 彰化男子被騙6萬元包裹費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市41歲周姓男子在網路上點擊算命廣告，由「紫琳師父」指點迷津，他先依指示匯給「包裹費」與「海關費」6萬元，日前他到超商領包裹時，店員機警通報警方，經員警勸說是詐騙手法後，他即時取消領包裹，警方也要求店方協助退貨。

彰化分局中正派出所巡佐朱炳榕、警員阮彥淳日前接獲彰化市自強路統一超商彰巧門市店員通報，稱有男子疑似受網路詐騙指示，前來領取需支付6萬元的包裹。

警方說，員警立即到現場關懷，周姓男子表示，他日前在網路點擊算命廣告，加入LINE暱稱「紫琳師父」的帳號，並在相信對方誘導下，必須先支付「包裹費」與「海關費」6萬元，對方稱日後會退還款項。

員警檢視對話內容後，確認為典型詐騙手法，即向周男說明相關案例與手法，他才打消領取包裹念頭。為避免民眾再次受騙，警方也請店員協助將包裹退貨，並提醒若有其他民眾遭類似引誘前來領取高額包裹，務必第一時間通知警方，以共同攔阻詐騙。

彰化分局呼籲，近期網路假算命、假師父詐騙頻傳，民眾切勿輕信社群廣告或陌生帳號要求匯款、支付費用，若有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以避免財損。

彰化市41歲周姓男子先依「紫琳師父」指示匯出「包裹費」與「海關費」6萬元，日前超商領包裹時，店員機警通報警方，經員警勸說是詐騙手法後，他即時取消領包裹。 圖／警方提供
彰化市41歲周姓男子先依「紫琳師父」指示匯出「包裹費」與「海關費」6萬元，日前超商領包裹時，店員機警通報警方，經員警勸說是詐騙手法後，他即時取消領包裹。 圖／警方提供

