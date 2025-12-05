北市議員籲重懲「臉書詐騙」 蔣萬安：一定依法開罰

中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩今天表示，臉書上詐騙猖獗，應開罰、重懲以凸顯打詐決心；台北市長蔣萬安表示，的確有太多詐騙廣告及訊息在臉書流竄，一定依法開罰。

曾獻瑩在台北市議會質詢時表示，台灣哪個社群平台詐騙最嚴重；台北市政府警察局長李西河答詢說，臉書（Facebook）。

曾獻瑩說，依內政部警政署刑事警察局及北市府警察局統計，今年臉書發生超過2600件涉詐案、財損約新台幣22.7億元，相比下小紅書100多件、金額約0.1億元，顯示中央打詐雙重標準。

不過，曾獻瑩說，北市府法務局今年6月由於臉書規避查核，依消費者保護法裁罰台灣臉書有限公司15萬元，意義重大但金額太小，應依同法處最高30萬元罰鍰且按次處罰，罰到上億元才有效果，凸顯北市府打詐決心。

法務局長連堂凱說，台灣臉書公司一直以來的說法，都是沒管制臉書平台能力。

蔣萬安表示，這個說法當然很不負責任，現實就是有太多詐騙廣告及訊息在臉書流竄，市府也不斷要求撤下，希望平台配合。

連堂凱說，已在調查台灣臉書公司是否有實際執行廣告服務業，只要查出有收廣告費就應負責。