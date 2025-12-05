快訊

評美中效率落差大！黃仁勳：美建資料中心花三年 陸一個周末蓋好醫院

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

北市議員籲重懲「臉書詐騙」 蔣萬安：一定依法開罰

中央社／ 台北5日電

中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩今天表示，臉書上詐騙猖獗，應開罰、重懲以凸顯打詐決心；台北市長蔣萬安表示，的確有太多詐騙廣告及訊息在臉書流竄，一定依法開罰。

曾獻瑩在台北市議會質詢時表示，台灣哪個社群平台詐騙最嚴重；台北市政府警察局長李西河答詢說，臉書（Facebook）。

曾獻瑩說，依內政部警政署刑事警察局及北市府警察局統計，今年臉書發生超過2600件涉詐案、財損約新台幣22.7億元，相比下小紅書100多件、金額約0.1億元，顯示中央打詐雙重標準。

不過，曾獻瑩說，北市府法務局今年6月由於臉書規避查核，依消費者保護法裁罰台灣臉書有限公司15萬元，意義重大但金額太小，應依同法處最高30萬元罰鍰且按次處罰，罰到上億元才有效果，凸顯北市府打詐決心。

法務局長連堂凱說，台灣臉書公司一直以來的說法，都是沒管制臉書平台能力。

蔣萬安表示，這個說法當然很不負責任，現實就是有太多詐騙廣告及訊息在臉書流竄，市府也不斷要求撤下，希望平台配合。

連堂凱說，已在調查台灣臉書公司是否有實際執行廣告服務業，只要查出有收廣告費就應負責。

北市府 詐騙 廣告

延伸閱讀

北市議員籲提供誘因補助公寓增設電梯 蔣萬安允研議

離情依依…議員質詢送花、好彩頭 李四川急回：我還沒要離開

被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

相關新聞

孫疑涉詐騙失聯近2年被遣返金門 鹹粥嬤煎熬兩年「準備烘爐去霉」

彰化縣伸港鄉73歲老婦賣鹹粥照顧單親的孫子黃姓男子，黃男前年3月剛滿18歲後，卻在一次出門後下落不明，今年初後被證實因從...

鹹粥嬤孫被騙出國疑涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子前年3月疑似被騙到泰國再入境寮國從事詐騙工作，最後被中國大陸警方逮捕拘禁在山西，前天透過小三通...

澎湖婦遭詐團誘導保單貸款 保險公司警方阻詐120萬

詐騙手法層出不窮，澎湖婦人日前保險公司臨櫃，以「須動手術」為由申請保單貸款，金融人員察覺有異通報；馬公分局管區員警到場勸...

假冒公司高層！詐團寄信命令員工匯款 年底慎防竄改商務電郵詐騙

詐騙集團假冒公司高層或往來公司寄電子郵件，誘使員工匯款至指定帳戶，刑事局提醒年底公司關帳期間，慎防這類竄改商務電子郵件詐...

假投訴真詐財？「好鄰居」噓寒問暖博信任 婦被騙下載APP慘失21萬元

臺灣最美的風景是人？從鄰居房屋裝修噪音擾鄰，素未謀面的雙方在LINE對話爭執，不打不相識，最後成為每天道早問安的朋友，還推...

找「紫琳師父」算命 彰化男子被騙6萬元包裹費

彰化市41歲周姓男子在網路上點擊算命廣告，由「紫琳師父」指點迷津，他先依指示匯給「包裹費」與「海關費」6萬元，日前他到超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。