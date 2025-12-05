徐巧芯大姑夫婦杜秉澄與劉向婕涉詐 高院裁100萬、80萬交保

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今審理，因杜、劉女聲請具保停押，高院今裁定兩人100萬、80萬交保，限制住居，每周三上午10點至派出所報到，限制出境出海8月並戴電子腳環；每周一、五要在現居地的大門拿手機拍臉向科控中心辦理報到。

據了解，杜秉澄住在台南，劉向婕則居於屏東縣屏東市，皆與家人同住。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫（42歲）和杜秉澄（37歲）、劉向婕（41歲）等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

高院前幾次開庭時，杜秉澄不斷稱「徐巧芯叫我認罪的！」「徐巧芯那個王八蛋，我沒怎樣幹嘛要重判我們？」法官詢問杜秉澄是否犯詐欺罪？他回答「不置可否」，並說確實有造成傷害，至於被控洗錢，他必須要承擔，但說他涉組織犯罪條例「就太誇張了」。