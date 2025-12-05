惡男藉捐家電訛詐光復災民 落跑前台鐵月台遭逮…檢火速起訴

花蓮堰塞湖洪災造成數千家戶受災，竟有一名曾姓男子利用災戶急著重建家園的心情，哄騙補貼運費就可以獲得善心人士捐贈洗衣機的家電，16名受災戶上當，總共被詐7萬4000元。花蓮檢署今天依詐欺取財罪嫌起訴，檢方指曾惡性重大，請求法官依各次犯行分別量處1年以上徒刑，以資懲儆。

52歲的曾姓男子是台南人，有竊盜、詐欺等前科，洪災後到光復鄉一帶活動，也有善心村民提供他住處。警方調查，上月曾男涉嫌向吳姓等災民佯稱，有管道拿到善心人心捐贈的洗衣機、冰箱、電視機、電暖器等大型家電，但需要補貼運費。

不少鄉民在洪災後家當全被沖走，急需重整家園，信以為真，分別交付曾男3000元到7000元不等，但給了錢家電遲遲沒送到 ，傳訊給曾男又被已讀不回，起了疑心。

上月28日，受害民眾發現曾男拎著行李箱要離開，擔心他「跑路」，跑到光復火車站堵人，並通知警方到場。警方當天下午1時38分在月台將正要搭車回南部的曾男逮捕，查扣4萬5600元、行動電話1支等證物，清查共16人被騙，被騙總額7萬4000元。