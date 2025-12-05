孫疑涉詐騙失聯近2年被遣返金門 鹹粥嬤煎熬兩年「準備烘爐去霉」
彰化縣伸港鄉73歲老婦賣鹹粥照顧單親的孫子黃姓男子，黃男前年3月剛滿18歲後，卻在一次出門後下落不明，今年初後被證實因從事從事跨境詐騙遭中國大陸警方逮捕，前天透過小三通遣返金門。他打電話回家報平安，家屬也立即電匯2萬元作為機票住宿費用，老婦說，孫子終於能回家，已準備烘爐要為他去霉。
彰化縣議員賴清美今天前往賢周阿嬤家關心，她指出，老婦人靠著賣鹹粥將孫子拉拔長大，家庭經濟狀況辛苦，黃男前年3月原本只是準備簡單行李，跟家人說要出去走走找朋友，卻從此聯絡簿到人，生死未卜。
家人報案才知道他已出境到泰國；請警方進一步調查，才知早黃男已從泰國入境寮國。黃男疑被騙到柬埔寨從事詐騙，之後在中國大陸落網判刑，在山西服刑，家屬今年1月初收到山西省公安局寄來的通知單，才知道黃男下落，因期滿前天中國以「遣返出境」方式將他送至金門。
鹹粥嬤說，這兩年過得很煎熬，這段時間做生意希望能籌足旅費，能順利搭機飛抵中國大陸探望孫子；孫前晚從金門警察局打電話回家向家人表示需要機票錢及相關旅宿費用，家屬立即電匯2萬元，盼孫子趕快回來，這幾天都盡量守候在家，希望能有進一步消息，也感謝各界幫忙。
