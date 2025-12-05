孫疑涉詐騙失聯近2年被遣返金門 鹹粥嬤煎熬兩年「準備烘爐去霉」

彰化縣伸港鄉73歲老婦賣鹹粥照顧單親的孫子黃姓男子，黃男前年3月剛滿18歲後，卻在一次出門後下落不明，今年初後被證實因從事從事跨境詐騙遭中國大陸警方逮捕，前天透過小三通遣返金門。他打電話回家報平安，家屬也立即電匯2萬元作為機票住宿費用，老婦說，孫子終於能回家，已準備烘爐要為他去霉。

彰化縣議員賴清美今天前往賢周阿嬤家關心，她指出，老婦人靠著賣鹹粥將孫子拉拔長大，家庭經濟狀況辛苦，黃男前年3月原本只是準備簡單行李，跟家人說要出去走走找朋友，卻從此聯絡簿到人，生死未卜。

家人報案才知道他已出境到泰國；請警方進一步調查，才知早黃男已從泰國入境寮國。黃男疑被騙到柬埔寨從事詐騙，之後在中國大陸落網判刑，在山西服刑，家屬今年1月初收到山西省公安局寄來的通知單，才知道黃男下落，因期滿前天中國以「遣返出境」方式將他送至金門。