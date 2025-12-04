熟人吸金陷阱防不勝防 警方指這4特徵、8檢查點可戳破騙局

針對熟人吸金詐騙案，高雄警方認為，這類詐騙案最常用「放長線釣大魚」的手法，可由「四大特徵」、「八項檢查點」察覺吸金騙局。

高雄市刑警大隊表示，吸金案最常被迷惑投資人的特徵，包括「高收益、低風險的包裝」宣稱保證時間高報酬或穩定獲利、「以合法外觀取得信任」使用公司登記、金融專家名頭、簡報取信投資人、「以名人背書或社交圈渲染信任」透過同學會、教會、商會、社群領袖推介，以及「投資內容不透明」資金流向、投資標的、審計報告都難驗證。

警方表示，避免誤信投資陷阱的「八大必要檢查點」，包括一定要查「是否受政府金融主管機關監管」；不接受「保證收益」或「固定高報酬」的說法；檢查資金是否進入法人專戶而非個人戶；看得懂的投資才投資，看不懂的投資便具風險；查閱是否具最新財務報表、受監管的審計報告、正式的基金公開說明書，以及明確的資金流向等透明資訊；不只依賴朋友、社交圈或名人的推薦，而應在投資前獨立查核，別被人情壓力牽著走；拒絕「限時」、「最後名額」的話術，越逼你快決策，越是陷阱；並做好「三步驟背景查核」。