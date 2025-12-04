快訊

熟人吸金陷阱防不勝防 警方指這4特徵、8檢查點可戳破騙局

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

針對熟人吸金詐騙案，高雄警方認為，這類詐騙案最常用「放長線釣大魚」的手法，可由「四大特徵」、「八項檢查點」察覺吸金騙局。

高雄市刑警大隊表示，吸金案最常被迷惑投資人的特徵，包括「高收益、低風險的包裝」宣稱保證時間高報酬或穩定獲利、「以合法外觀取得信任」使用公司登記、金融專家名頭、簡報取信投資人、「以名人背書或社交圈渲染信任」透過同學會、教會、商會、社群領袖推介，以及「投資內容不透明」資金流向、投資標的、審計報告都難驗證。

警方表示，避免誤信投資陷阱的「八大必要檢查點」，包括一定要查「是否受政府金融主管機關監管」；不接受「保證收益」或「固定高報酬」的說法；檢查資金是否進入法人專戶而非個人戶；看得懂的投資才投資，看不懂的投資便具風險；查閱是否具最新財務報表、受監管的審計報告、正式的基金公開說明書，以及明確的資金流向等透明資訊；不只依賴朋友、社交圈或名人的推薦，而應在投資前獨立查核，別被人情壓力牽著走；拒絕「限時」、「最後名額」的話術，越逼你快決策，越是陷阱；並做好「三步驟背景查核」。

警方所提的「三步驟背景查核」，包括以關鍵字「公司名稱+詐騙」、「公司名稱+吸金」、「負責人+違法」搜尋網路公司和負評；查政府公開資訊，包括金管會官方查詢、公司登記資料，以及由投信投顧協會，檢查有無牌照；請中立專業人士協助找真正的會計師、證照齊全的理財顧問或專業投顧，不是由對方提供的「專家」。

高雄傳吸金風暴，警方提出4特徵、8檢查點來識破熟人吸金陷阱。示意圖。記者林保光／攝影
高雄傳吸金風暴，警方提出4特徵、8檢查點來識破熟人吸金陷阱。示意圖。記者林保光／攝影

吸金 詐騙 報酬 風險 投資人

延伸閱讀

相關新聞

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

刑事局今天指出，「小紅書」APP在台用戶超過300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多...

熟人吸金陷阱防不勝防 警方指這4特徵、8檢查點可戳破騙局

針對熟人吸金詐騙案，高雄警方認為，這類詐騙案最常用「放長線釣大魚」的手法，可由「四大特徵」、「八項檢查點」察覺吸金騙局。

上流社交圈爆20億吸金風暴 熟人詐騙成打詐黑數

高雄傳出吸金風暴席捲教育界上流社交圈，以每月高獲利為誘因，手法並非首見。近年也曾有集團以投資公司或運動中心名義吸金，令投...

打擊詐騙集團「詐防條例增禁奢條款」 劉世芳：非常贊成

行政院上月通過院版「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」，增訂禁奢條款，明定未賠償全部金額前，如有生活逾越一般人通常程...

影／遭詐團當面搶走300萬 北市警抓風飛沙幫13人...主嫌僅24歲

台北市中山區10月底發生假面交真搶奪，陳姓男子持300萬真鈔配合警方誘捕詐騙集團，孰料反被搶走，警方當下逮假面交車手蒲姓...

後金養前金、挪款繳房貸 絕對能源集團詐全台316人吸金2億多

絕對能源集團負責人邱志豪涉經營公司吸金，在全台召開甲種、乙種特別股說明會，宣稱投資乾淨能源技術，以「後金養前金」營造穩定...

