上流社交圈爆20億吸金風暴 熟人詐騙成打詐黑數

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄傳出吸金風暴席捲教育界上流社交圈，以每月高獲利為誘因，手法並非首見。近年也曾有集團以投資公司或運動中心名義吸金，令投資者損失不貲。警方在165打詐儀表板對吸金詐騙未列入紀錄，恐令各階層都難察早已成為有心人的甕中之鱉。

高雄警方表示，一般詐騙集團透過網路社群主動攀結陌生民眾，假投資股票、虛擬通貨、期貨等名義，吸引民眾加投資群組，先給小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾下載APP投入高額資金，後以「洗碼量不足、繳保證金、IP異常」等理由拒絕出金，等民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才知受騙。

不過，高雄某學校家長會副會長邱姓女子利用社交圈，涉嫌吸金20億元，受騙人包括教育界、醫界、企業界，以每月百分之20至30的獲利引君入甕，不是一般陌生招攬投資。

警方了解，類似熟人吸金手法也曾發生，約4年前有詐團在高雄左營區成立投資公司召募員工，要員工以3個月或半年為1期，「獲利可領走，失利由公司吸收」招攬親友投資，不到1年吸金10多億元，負責人捲款走人，員工成為代罪羊。

2年前同在左營區，經營生存遊戲公司的李姓男子打著中租迪和的名義，投資企業貸款，向會員及朋友吸金數億元後，與妻子辦假離婚，潛逃國外，令中租迪和受無妄之災，其中一名生鮮海產業者被騙上億，至今受騙人也要不回錢。

警政署以165打詐儀表板宣導防騙，並在「165打詐儀表板」網頁貼上案例，供民眾可循案例及早發覺受騙。不過，官警了解，類似的熟人吸金詐騙案例，失金更多，僅歸類在違反銀行法或洗錢防制法案例，沒計入打詐儀表板的受理件數及財產損失金額，一般民眾遭遇熟人吸金詐騙，難以立即察覺受騙，成為打詐黑數。

高雄傳上流社交圈吸金20億元騙局，是熟人設投資吸金陷阱，有別於一般詐團陌生招攬投資。示意圖。記者林保光／攝影
高雄傳上流社交圈吸金20億元騙局，是熟人設投資吸金陷阱，有別於一般詐團陌生招攬投資。示意圖。記者林保光／攝影

