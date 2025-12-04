打擊詐騙集團「詐防條例增禁奢條款」 劉世芳：非常贊成
行政院上月通過院版「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」，增訂禁奢條款，明定未賠償全部金額前，如有生活逾越一般人通常程度情形，將作量刑時及科刑標準。法務部次長徐錫祥表示，這非加重期刑，而是一種量刑規定。內政部長劉世芳也說，非常贊成禁奢條款。
行政院版本「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」案，修正草案重點為，針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，加速嚴懲重罰以嚇阻不法，將詐欺犯罪造成被害人財損金額由500萬下修為100萬元者，即應以第43條罪名論處，擴大高額詐欺罪適用範圍。此外，增訂被害人財損達1000萬元以上者之法定刑，同時提高財損金額達1億元者之法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。
其次，加速填補被害人損害，自首、自白且於一定期間內賠償調（和）解全額之人，才有獲得法院裁量減免刑責寬典可能。此次修正第46條、第47條，自首及自白之詐欺犯罪行為人，必須在自首、首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調(和) 解之全部金額，才可能獲得法院裁量減免刑責寬典。
第三則是增訂禁奢條款。該修正草案指出，詐欺犯罪行為人犯罪後，在賠償詐騙被害人所受全部損害或支付與被害人達成調（和）解之全部金額前，如仍享受逾越一般人通常程度之生活 ，對受害民眾極不公平，且有違國民法律感情，故增訂第50條第2項，明定未賠償被害人所受全部損害或支付與被害人達成調 (和)解之全部金額前，如有生活逾越一般人生活情形，將作為法院量刑時應注意事項及科刑輕重標準。
立法院內政委員會昨審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，有藍委問及當禁奢條款訂定之後，會怎樣的狀況會加重期刑？法務部次長徐錫祥表示，這不是加重期刑的規定，它是一種量刑規定，只要有草案裡所規範的六種情形，且被司法警察或檢察官發現，會把相關的事證提供給法官，絕對是量刑參考。
劉世芳也贊成禁奢條款，她說，如果有豪車、豪宅、土地、精品等或到高單價餐廳用餐，這就符合草案的六種情形，所以希望在條款中把禁奢條款加進去。至於藍委追問假設詐團成員包養小三算不算？劉世芳則說，「算」。
