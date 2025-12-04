小紅書涉詐損2億 內政部決予技術限制

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】未來使用小紅書會很不方便！內政部次長馬士元4日表示，小紅書牽涉1706件詐騙、財損高達2.4億，且政府有函文小紅書在中國的總公司要求改善但沒有下文，因此決議限制使用，未來即使下載恐也打不開。打詐中心表示，登入小紅書會有多個IP，政府將陸續封鎖，幾小時後民眾就會普遍有感，也呼籲民眾別再使用。

中國APP資安風險高

刑事局詐欺防制犯罪中心表示，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

另外，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取。

別再下載小紅書

內政部次長馬士元表示，中華民國境內使用數位平台需要符合法律規範，很多國際平台都有在台註冊、接受管轄，國安局針對小紅書的檢測，15項有關個資、系統與用戶權利相關的指標都不合格，顯示對小紅書的管控出現真空，無法調閱相關資料協助民眾防詐，因此將依法對小紅書實施相關措施。

至於什麼是停止解析及限制接取，行政院打詐中心官員說明，就是當進入APP後，可能會出現「無限輪圈」的狀況，民眾會遲遲無法使用相關APP。

馬士元提醒民眾，小紅書在資安有重大風險，呼籲民眾別再使用，也不要繼續下載，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

