影／遭詐團當面搶走300萬 北市警抓風飛沙幫13人...主嫌僅24歲

台北市中山區10月底發生假面交真搶奪，陳姓男子持300萬真鈔配合警方誘捕詐騙集團，孰料反被搶走，警方當下逮假面交車手蒲姓少年，發動多次拘提行動，逮捕幕後主嫌范男、仲介曾男等13人，警詢後依組織、加重強盜罪、加重搶奪等罪嫌送辦。檢方複訊聲押范、曾等4人獲准，蒲姓少年則被法官收容。

警方調查，范姓男子（24歲）、曾姓男子（28歲）均為新竹縣「風飛沙」幫派成員，范男以「買空賣空」方式，自稱幣商在網路兜售虛擬貨幣，吸引不知情民眾上門。

陳男（49歲）10月30日向警方報案，供稱過去被范男騙28萬元，心懷不滿在網路辦新帳號後，假意再投資300萬元約出對方，請求警方幫忙「抓人」，儘管警方建議用假鈔誘捕，但陳男為求逼真堅持「我全部要用真鈔」。

中山警方派出5名警力埋伏，當日蒲姓少年（17歲）出面取款，謊稱虛擬貨幣已入帳後欲轉身離開，員警立刻上前表明身分並壓制，未料蒲少突然將裝有300萬元的包包向後拋給路邊接應的同夥，對方為奪走包包，竟持棍棒攻擊警方，之後跳上車高速逃逸，現場一度失控。

警方立刻調閱監視器，發現現場有4人，除蒲姓少年外，另有王姓少年（17歲）、林姓男子（35歲）與陳姓男子（28歲）；王姓少年因來不及上車，徒步離開現場，陳男下車拿走包包後跳上林男坐車逃逸。

經偵詢蒲姓少年，警方驚覺這是一場蓄意策畫的搶奪行動，隨即報請檢察官指揮偵辦，連夜逮人，16小時內逮回在逃3人以及林男妻子裴姓女子。

警方循線調查，林、陳等4人是被范指使，10月31日拘提曾男到案；再清查得知，當時范為了「搶這筆300萬」才找上曾，11月9日拘提幕後主嫌范以及接應共犯的張姓男子；11月11日再逮另名接應的詹姓男子、分贓共犯郭姓男子；最後在11月13日逮回民宅現場目擊分贓過程的在場共犯甘姓男子、王姓男子、許姓少年。

警方查扣現金78萬1600 元、賓士汽車2輛、手機及刀械和棍棒一批等贓證，警詢後分批將13人依組織、加重強盜罪、加重搶奪罪及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後聲押林、陳、曾、范獲准。