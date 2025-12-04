後金養前金、挪款繳房貸 絕對能源集團詐全台316人吸金2億多

絕對能源集團負責人邱志豪涉經營公司吸金，在全台召開甲種、乙種特別股說明會，宣稱投資乾淨能源技術，以「後金養前金」營造穩定獲利假象，詐騙316人投資者吸金2億7730萬元，再透過香港公司、虛擬貨幣洗錢，還挪用繳房貸。台北地檢署今偵結，依違反銀行法非銀行收受存款逾新台幣1億元等罪嫌起訴，對高階、核心幹部等12人求處6年至18年不等徒刑，並建請對絕對公司處1億元以上罰金。

檢方指出，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司，從2023年3月、8月間，涉未經主管機關許可發行有價證券，推銷特別股權協議書，設計、推廣年利率高達25%的甲種特別股、42%乙種特別股，舉辦說明會佯稱「保本」3年6月期滿就能原價買回，每月發放小額利息，誘使316位投資人簽下股權協議書，3年詐騙2億7730萬元。

檢方調查，邱志豪等15人以「後金補前金」或挪用其他不明款項分派股息，營造穩定獲利假象，並將吸金款項匯兌為美金，以借款名義轉匯到香港公司投資虛擬貨幣，再賣出轉為美金匯回絕對公司，邱志豪女友王詩雅、潘宏欣女友陳佩茹涉挪用吸金款項「繳房貸」。

北檢認定，邱志豪、吳思漢、吳承峰、吳佳靜、潘宏欣、黃永瀚、洪韻雅、黃若蓁、陳柏源、邱鳳儀、李明城、李政鍠、林郁珍及曾英森等14人涉犯詐欺犯罪危害防制條例「 3 人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財」、刑法三人以上加重詐欺取財、違反銀行法非銀行收受存款逾新台幣1億元、違反證券交易法未經申報生效擅自募集發行有價證券，及洗錢罪嫌；楊孟輯違反銀行法非銀行收受存款罪嫌；王詩雅、陳珮茹涉洗錢罪嫌依法起訴。

主謀邱志豪綜理絕對集團大小事務、並直接指揮集團內所有公司資金調度，求刑應執行有期徒刑18年以上；總經理兼最高層級財務主管吳思漢、業務部主管兼總監吳承峰對外招攬投資人、李明城推廣乙種特別股，3人應執行16年以上。

負責所有款項最終放行的行政部門最高主管吳佳靜、甲種特別股營運長潘宏欣、出納兼人事主管保管虛幣金流黃永瀚，3人應執行15年以上。核心外部業務洪韻雅、林郁珍、曾英森、李政鍠，為集團非法吸金的關鍵業務執行者，4人應執行14年以上。楊孟輯負責推廣乙種特別股，獲取高額獎金，應執行6年以上。其餘5人量處適當之刑。絕對公司則依銀行法科以1億元以上罰金。