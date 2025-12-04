影／7旬翁墜愛情詐騙陷阱 2所員警接力勸阻保住480萬

新北市77歲李姓男子誤信愛情詐騙，昨先到銀行欲提領300萬元現金，警銀聯手關心提問勸下，李隨後又至另一家銀行要辦理6萬美金保單解約，員警透過電話連繫李男的女兒才成功勸阻，保住480萬元辛苦多年累積的積蓄。

據了解，永和區77歲李男疑深陷詐騙集團「女網友」編織的愛情陷阱，昨天中午中國信託銀行行員發現李男欲提領300萬元現金，對於資金用途說詞反覆，最後說錢是要給女兒購屋頭期款。行員認為可能遭詐騙，通知警方到場協助了解，秀朗派出所員警耐心勸說，及時制止第一波現金提領。

但李男仍深信女網友的甜言蜜語，表示稍後仍將前往鄰近銀行辦理保單解約，領取美金6萬元，約新台幣180萬元，當時秀朗派出所所長與永和派出所長正於分局與市警局周報視訊會議，獲悉情況後立即指示2所員警共同規畫警力前往攔阻。

為掌握銀行尚未撥款的黃金時間，永和所員警第一時間趕往李男住處，他仍堅稱保單解約是供女兒購屋頭期款所用，員警再次耐心說明愛情詐騙常見手法，並同步聯繫其女兒查證，他才驚覺受騙，打消匯款念頭，在警方與銀行行員和家屬的通力合作下，兩波共480萬元的款項全數保住，成功避免民眾財產遭受重大損失。