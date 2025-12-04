強化防詐 假投資財損仍居冠

詐騙問題嚴重，政府去年起加強防制迄今，詐欺案件數及財損有下降趨勢，其中假投資件數及財損已減少約七成，降幅最大，不過仍是財損最高的詐騙手法，件數也高居第二，刑事局提醒民眾一定要高度警覺。

警政署「一六五打詐儀表板」統計，假投資詐騙上月受理一七五三件、財損廿五點二億元，比去年八月設儀表板時五四五○件、財損八十九點九億元，明顯下降，但較今年十月一五二八件、財損廿四點八億元，又些微增加。

刑事局分析，詐欺防制措施初步有一定成效，但詐騙手法不斷翻新，假投資件數、財損長時間在各類詐騙手法居冠，件數今年七月雖被網路購物詐騙超越，仍高居第二，仍是警方繼續聚焦打擊重點。

除查緝詐欺，警方查找潛在被害人、攔阻及返還款項、通報LINE停權涉詐帳號、通報網路廣告平台下架涉詐廣告，提醒民眾勿輕信來路不明投資管道，如發現標榜「保證獲利」、「超高報酬」，應提高警覺。