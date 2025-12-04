誤信假投資面交7次 老師、主婦都被騙逾千萬

台北市接連發生千萬財損假投資詐騙案，楊姓女教師被騙二五○○萬元、詹姓家庭主婦被騙一二○○萬元，兩人都是投資股票，面交現金七次才發現受騙報案；警方分別逮捕詐團車手廖姓、陳姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移送，清查取領次數及金額，並追緝共犯。

警方調查，五十九歲教師楊姓女子住台北市敦化南路「蛋黃區」，從YouTube看到投資廣告，被引導加入LINE股票投資群組，她面交現金後，見詐團提供的投資APP顯示獲利，以為賺大錢，加碼投資，將黃金及美金存款變現，抵押房產貸款，投入全數積蓄，還向親戚借錢，連母親存款也被拿來投資。

楊今年九月至上月在家面交七次共二五○○萬元，給到場自稱投資公司專員，上月底想出金，詐團以各種理由推託，她起疑前往大安警分局敦化南路派出所詢問，才知被騙。

警方透過楊誘捕，約詐團至家中取款三三○萬元，上月廿五日逮捕前來取款的卅八歲廖姓男子，廖稱上網應徵投資公司收款員，上班五天每天薪資四千元、車馬費三千元，當天首次取款拿到卅萬元轉交。

另外，六十四歲詹姓婦人是家庭主婦，丈夫是北市內湖區一帶地主，家庭經濟狀況不錯，她經朋友介紹加入LINE投資群組，群組稱投資股票保證獲利，傳送投資網站在她面交現金後顯示獲利。

詹九至十月在家面交七次共一二○○萬元給自稱投資專員，詐團仍不斷要求交付手續費才能出金，她經家人提醒驚覺被騙，十月底赴內湖警分局東湖派出所報案。

警方透過詹相約十月卅一日在她家附近某公園面交廿萬元，四十歲陳姓男子到場取款，被埋伏員警逮捕，他稱經朋友介紹擔任投資公司收款員，一個月來取款二次共卅一萬元，抽成獲三萬元，首次向詹取款。