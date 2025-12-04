打詐成效 金管會主委彭金隆：當然不滿意

立委關切打詐績效和民眾帳戶因為打詐遭凍結等問題，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時表示，對於打詐成績「當然不滿意」。他說，詐騙迄今仍多，都是冰冷數字，只要詐騙沒有消失，政府官員就沒有滿意的一天。

對於民眾的帳戶因為打詐而在銀行的ＡＩ判讀錯誤被凍結，他也說，金管會一定會精進打詐的方法，「打詐方向不變，但方法一定要調整。」

立院財委會昨審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法第一二五條和一二九條部分條文修正草案，並邀請彭金隆列席備詢。國民黨立委李彥秀指出，目前民眾不滿打詐成效之外，包括詐款無法順利取回，帳戶誤被凍結，以及不能順利解凍，引發許多民眾不滿。

她說，受ＡＩ判斷的結構性偏誤影響有四大族群，包括高齡者與小額戶、零工族與平台工作者、跨區就學者或家庭支持者以及受補助或臨時資金入帳者。

彭金隆回應，在ＡＩ阻詐過程中，的確會有學習過程，帳戶被誤凍的民眾感受強烈，是可以理解的，政策上也可討論、批評，但他指出，仍須全力支持在第一線阻詐的行員、員警。

彭金隆也說，第一波ＡＩ防詐的學習過程的確不好，因此金管會先前已找來銀行溝通，最近已有所改變。他表示，不可諱言，確實警示帳戶已經從長久以來持續上升，轉而開始減緩、下降，未來金管會仍會持續努力，他也重申金管會決心，「方向不變，但方法一定要調整」。