聽新聞
0:00 / 0:00

打詐成效 金管會主委彭金隆：當然不滿意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

立委關切打詐績效和民眾帳戶因為打詐遭凍結等問題，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時表示，對於打詐成績「當然不滿意」。他說，詐騙迄今仍多，都是冰冷數字，只要詐騙沒有消失，政府官員就沒有滿意的一天。

對於民眾的帳戶因為打詐而在銀行的ＡＩ判讀錯誤被凍結，他也說，金管會一定會精進打詐的方法，「打詐方向不變，但方法一定要調整。」

立院財委會昨審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法第一二五條和一二九條部分條文修正草案，並邀請彭金隆列席備詢。國民黨立委李彥秀指出，目前民眾不滿打詐成效之外，包括詐款無法順利取回，帳戶誤被凍結，以及不能順利解凍，引發許多民眾不滿。

她說，受ＡＩ判斷的結構性偏誤影響有四大族群，包括高齡者與小額戶、零工族與平台工作者、跨區就學者或家庭支持者以及受補助或臨時資金入帳者。

彭金隆回應，在ＡＩ阻詐過程中，的確會有學習過程，帳戶被誤凍的民眾感受強烈，是可以理解的，政策上也可討論、批評，但他指出，仍須全力支持在第一線阻詐的行員、員警。

彭金隆也說，第一波ＡＩ防詐的學習過程的確不好，因此金管會先前已找來銀行溝通，最近已有所改變。他表示，不可諱言，確實警示帳戶已經從長久以來持續上升，轉而開始減緩、下降，未來金管會仍會持續努力，他也重申金管會決心，「方向不變，但方法一定要調整」。

彭金隆 金管會 吸金 打詐 立法院 AI

延伸閱讀

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

台版穩定幣 最快明年下半年問世

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

壽險業外價準備金1兆才夠？ 彭金隆首度對外說明

相關新聞

暴利誘惑！高雄爆吸金20億 苦主遍及上流圈

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，還透過高爾夫俱...

聖石金業「黃金契約」疑龐氏騙局 董事長及夫各500萬交保

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局搜索全台據點，查扣黃金近五十公斤及勞斯萊斯、法拉利...

強化防詐 假投資財損仍居冠

詐騙問題嚴重，政府去年起加強防制迄今，詐欺案件數及財損有下降趨勢，其中假投資件數及財損已減少約七成，降幅最大，不過仍是財...

誤信假投資面交7次 老師、主婦都被騙逾千萬

台北市接連發生千萬財損假投資詐騙案，楊姓女教師被騙二五○○萬元、詹姓家庭主婦被騙一二○○萬元，兩人都是投資股票，面交現金...

打詐成效 金管會主委彭金隆：當然不滿意

立委關切打詐績效和民眾帳戶因為打詐遭凍結等問題，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時表示，對於打詐成績「當然不滿意」。...

教育界、醫界都受害！前妻吸金他背債 打零工維生

高雄傳出重大吸金案，教育界、醫界都捲入，主嫌邱姓女子下落不明，林姓前夫因掛名多家公司負責人，遭檢警拘提，以三萬元交保。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。