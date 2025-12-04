聽新聞
聖石金業「黃金契約」疑龐氏騙局 董事長及夫各500萬交保
標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局搜索全台據點，查扣黃金近五十公斤及勞斯萊斯、法拉利等多輛豪車，拘提董事長邱嬿妤與丈夫蔡承翰共卅人到案。台北地檢署認為邱嬿妤涉犯銀行法重罪，昨清晨命五百萬交保；昨晚為釐清金流再度傳喚邱女，訊後請回。
蔡承翰也以五百萬交保；聖石金業執行長張桂洋二百萬交保；高階幹部凌睿宏、施佩芳各一百萬交保，均限制出境出海。
邱嬿妤常在社群高調PO文幫助弱勢做公益，今年七月曾捐贈偵防車給新竹市警察局。她昨交保後用外套遮臉，由公司發言人陪同離去，未發表意見。
聖石金業二○二二年在台北信義路盛大開幕，台北、台中、高雄設三個旗艦店，強調專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，購入黃金逾五十公克即有優惠，數量多還可享ＶＩＰ服務。
據調查，不少民眾與聖石金業締結「黃金契約」，購入限額以上投資黃金，可用九五折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出；投資金額超過百萬還可八八折。另推出類似黃金存摺預購方案，等於用黃金買「未來可期利益」。
調查指出，聖石金業以「優惠折扣＋保證買回」手法販售黃金，類似龐氏騙局，有銷售業務更對外聲稱，銷售黃金可抽取百分之五十佣金，其餘再公司抽取，實際上根本不可能如約交付投資人高額黃金現貨。
邱嬿妤供稱，公司黃金有實體買賣，金流管控嚴謹，不可能違約不出金，公司從未向民眾鼓吹「保證獲利」等語，如有不出金問題，應是某些業務在外招搖撞騙。
刑事局一日先搜索移送聖石金業總監張名泉、門市經理張家楚、中階主管莊劍芬、周子青、謝佳蓁、楊宗諭；二日再移送幹部王辰瑄、黃炳翔、鍾心如，相關人分別以卅至五十萬元交保。
聖石金業聲明，公司在投資金條及黃金相關商品上採公開透明程序，有媒體指所謂「抽佣百分之五十」說法，是無稽之談。
