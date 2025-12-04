聽新聞
教育界、醫界都受害！前妻吸金他背債 打零工維生

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導

高雄傳出重大吸金案，教育界、醫界都捲入，主嫌邱姓女子下落不明，林姓前夫因掛名多家公司負責人，遭檢警拘提，以三萬元交保。據了解，邱女雖吸金數億甚至數十億元，林男被找到時卻是靠鋪柏油等零工維生，處境落魄。

本報調查，林男掛名多家公司負責人，但多家公司早積欠銀行貸款，近期陸續有銀行提告追債，其中一家通訊公司積欠二一七六萬元，已被法院判決清償。

記者實際走訪，其中三民區一家登記資本額五千萬元的通訊公司，保全稱林男「很少露臉，不清楚狀況」。另一家登記於苓雅區的公司，已掛出售招牌，屋外貼有法院文書送達通知；該址原為咖啡店，今年六月宣布「整修」後未再營運。

被害人指出，大家原認為投資穩定可靠，才會不斷投入。一名醫師娘投資二百萬元，獲利回本後遊說丈夫投資一億元；一名退休校長嘗到甜頭，向一名女企業家招手，女企業家以「天上不可能掉下餡餅」婉拒，逃過一劫。

有知名牙醫師投資近二億元，利息報酬每月高達三成，該醫師還開本票向親友集資，再朋分利息收入，如今血本無歸。

邱女失蹤後，有被害人找上林姓男子討債，才發現林他和胞弟正靠鋪柏油打零工維持生計，生活困頓。有被害人說，邱女與林男離婚後，就傳出邱女捲款跟高爾夫球教練「落跑」，但教練日前回台，否認與邱女有關。

