暴利誘惑！高雄爆吸金20億 苦主遍及上流圈

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄報導

高雄傳出重大<a href='/search/tagging/2/吸金' rel='吸金' data-rel='/2/103639' class='tag'><strong>吸金</strong></a>案，記者實際走訪一家被指涉案的招攬投資公司，地上滿是各類信件，疑久未有人進出。記者張議晨／攝影
高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，還透過高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，不少人受騙，吸金初估逾廿億元。高雄檢警調今年十月發動搜索，但邱女執行前已出境，未拘提到案，風暴席捲高雄上流社交圈。

本報調查，邱女為高雄某明星學校家長會副會長，交友廣闊、出手闊綽，常出席學校活動，贊助飲料、餐點，因社交手腕高，累積不少人脈。

邱女首先開口借錢投資，從通訊行到泡沫紅茶店，經營名目眾多，部分公司負責人登記為邱女林姓前夫；公司登記資本額從數百萬元到五千萬元不等，招攬投資時允諾每月可領取不等的利息。

據了解，邱女招攬投資長達四、五年，今年起疑似資金出現問題，投資人分紅未再入帳，年中一名投資九千萬元的貴婦拿本票到學校討債，才發現邱女已失聯，二名小孩也辦轉學不知所蹤。七月起更多受害者浮上檯面，陸續提告、報案，不少現任、退休校長都是受害者。

邱女經查疑透過一名高爾夫球教練，與企業家、醫師等高爾夫球友拉近距離，許多人因此出於信任，加上一開始確實收到高額利潤，甚至回本，陸續「加碼」，結果吸金規模愈來愈大。

高雄檢警調今年十月發動搜索，先拘提邱姓女子林姓前夫，檢方依涉犯銀行法聲押，但法院裁定三萬元交保，限制住居；邱女和高爾夫教練則已出境。高爾夫球教練上月中回台立刻被拘提，檢方訊後同樣交保，關鍵當事人邱女至今不知所蹤。

部分投資者已持邱女本票，陸續聲請強制執行，金額已逾三億元。由於投資者有醫界、教育界及企業界，初估金額恐逾廿億元，風暴持續擴大，全案由檢方深入偵辦。

高雄市 醫界 吸金 高爾夫 銀行法

相關新聞

打詐成效 金管會主委彭金隆：當然不滿意

立委關切打詐績效和民眾帳戶因為打詐遭凍結等問題，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時表示，對於打詐成績「當然不滿意」。...

聖石金業「黃金契約」疑龐氏騙局 董事長及夫各500萬交保

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，刑事局搜索全台據點，查扣黃金近五十公斤及勞斯萊斯、法拉利...

教育界、醫界都受害！前妻吸金他背債 打零工維生

高雄傳出重大吸金案，教育界、醫界都捲入，主嫌邱姓女子下落不明，林姓前夫因掛名多家公司負責人，遭檢警拘提，以三萬元交保。據...

靜安會戀愛機房詐騙 檢警溯源再逮核心上游 聲押禁見

檢警偵辦竹聯幫靜安會成員暴打女牙醫案，今年9月意外在台北市松山區偵破靜安會戀愛詐騙機房，查出組長吳政修透過交友軟體鎖定宅...

標榜黃金現貨買賣竟涉詐 北檢2度傳聖石金業董娘邱嬿妤

聖石金業被控利用投資黃金話術詐騙投資人，台北帝地檢署1日指揮刑事局在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯...

